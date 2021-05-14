聯合廣場地舖不足一月炒貴四成

土地註冊處資料顯示，上述舖位為彌敦道760號聯合廣場地下6號舖，面向彌敦道，面積約757方呎，原業主今年3月底以2000萬元買入，上月中以2780萬元「摩貨」售出，呎價約3.67萬元。短短不足一個月內，帳面獲利780萬元或39%。

荃灣民生舖44年大升值136倍

另市場消息指，荃灣川龍街3號地下1B號舖，面積約250方呎，原業主早前以2300萬元連租約放售，近日減價250萬元或11%、以2050萬元易手，呎價8.2萬元。據悉，商舖由陸氏瓜子世家租用，月租4萬元，買家可享租金回報2.3厘。原業主早於1977年3月以15萬元購入，帳面獲利2035萬元，物業44年升值近136倍。

15 Western Street兩舖7000萬沽

此外，部分發展商出售旗下新盤舖位部分。市場消息指，萬科香港旗下西營盤15 Western Street地下及1樓商舖，獲投資者以逾7000萬元購入，其中地下兩舖面積分別725及396方呎，1樓面積則約2102方呎，總面積3223方呎，平均呎價約2.17萬元。