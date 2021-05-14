太子鄧6228萬沽南灣 11年帳面賺1539萬

市場消息指，上述單位為南灣1座中層A室，實用1942方呎，兩房間隔，以約6228萬元售出，實呎32,070元，鄧鉅明等早於2010年以約4689萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利約1539萬元或約33%。

事實上，近日不少老牌家族成員趁勢沽貨。中原首席分區營業董事梁惠湞表示，大潭紅山半島4座低層A室，實用1567方呎，3房套間隔，享全海景，以3980萬元易手，實呎25,399元。單位由維他奶羅氏家族成員持有，2007年以1668萬元買入，帳面獲利2312萬元或近1.4倍。

賽西湖特色戶4680萬雙破頂

此外，中原豪宅資深區域營業董事陳家鴻指，北角半山老牌豪宅賽西湖大廈，位於4座連天台特色戶，實用1297方呎，3房套間隔及工人套房，享海景，以4680萬元連車位易手，實呎36,083元，創屋苑成交價及呎價新高。原業主2018年於4180萬元買入，持貨剛滿3年，額印鬆綁後易手，帳面獲利500萬元或12%。

另外，利嘉閣地產助理分區經理王馗維表示，尖沙嘴港景峯1座中層D室，實用約842方呎，3房套連儲物房間隔，享九龍公園及海景，日前以2195萬元沽出，實呎26,069元。原業主2003年2月SARS時期以約545萬元一手購入，持貨約18年，帳面獲利約1650萬元或逾3倍。