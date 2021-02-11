新港城2房首見700萬破頂

迎濤灣2房逼近800萬

另同區迎濤灣一個兩房海景戶，亦以近年高價易手。美聯首席助理聯席董事張栢華表示，迎濤灣1座中層G室，實用面積515方呎，兩房間隔，遠眺烏溪沙一帶海景， 原業主今年4月底以810萬元放售，議價後減價15萬元或1.9%、以795萬元成交，成交價為屋苑同類單位近年高價水平，實呎15,437元。原業主2002年4月以254萬購入，帳面獲利541萬元或約2.1倍。

盤源逐漸減少下，另類物業亦獲買家追捧。市場消息指，鰂魚涌太古城翠榕閣極低層F室，實用面積897方呎，屬3房連套房間隔，原業主去年10月起放售，當時叫價1400萬元，近日終減價200萬元或14%，以1200萬元易手，實呎13,378元，較正常單位市價低約兩成。

太古城雙屍案同層1200萬沽

據悉上述單位同層曾發生母子雙屍案，一名女子疑因丈夫外遇後患上情緒病，2013年1月趁丈夫不在家，先勒死10歲兒子，其後再自縊身亡。物業成交價較原業主最初叫價低200萬元，但因原業主早在2004年以396.8萬元購入，故減價後仍獲利803萬元離場，物業17年升值逾2倍。

此外，樓市續錄「新香港人」入市買樓個案。香港置業分行營業經理文華表示，鄰近奧運站的海桃灣，位於3座中層D室，實用面積447方呎，兩房間隔，原業主早前以1000萬元放售，放售一個月後獲區內租客洽詢，雙方議價後減價25萬元或2.5%，以975萬元成交，實呎21,812元。據悉，買家為新香港人，原先租住區內物業，現以首置身分入市。