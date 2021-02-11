經濟

香港地產

麻雀館大王家族2373萬 購PORTOFINO 3房

【明報專訊】新盤銷情理想，部分老牌家族成員連環入市，其中一向鍾情物業投資的「麻雀館大王」石鑑輝家族成員，上月以2373萬元購入信置（0083）旗下西貢現樓133 PORTOFINO一個3房戶及車位，並付樓價15%、即約360萬元辣稅。

上述單位為133 PORTOFINO一個實用1164方呎的1座低層B單位，屬3房1套連工人套房間隔，上月連車位以2373萬元售出，實呎20,387元。土地註冊處顯示，登記買家為石炳祐（SHEK BYN YIAO），與石鑑輝其中一名兒子名字相同，料為同一人。

SHOUSON PEAK連推兩伙招標

石炳祐今次購入的133 PORTOFINO單位，位於西貢對面海。翻查資料，石炳祐早在2011年就以5527.5萬元投得西貢對面海一幅蚊型商業官地，地皮面積約17,862方呎，可建樓面約13,396方呎，每方呎樓面地價4126元。

此外，信置同系多個樓盤更新價單，其中馬鞍山SILVERSANDS及大埔白石角逸瓏灣8，均取消樓價1%的「置業有禮」優惠，當中SILVERSANDS 1房單位加價1%，新價單將於下周一生效。至於香港小輪（0050）、帝國集團旗下屯門青山公路帝御．嵐天，昨日連沽3伙，其中7座15樓1室，實用388方呎，兩房間隔，成交價631.21萬元，實呎16,268元。

另外，新地（0016）旗下已屆現樓的港島南區豪宅SHOUSON PEAK，剛過去的周三晚上載最新銷售安排，推出實用3601方呎的11B號及實用3603方呎的11G號屋，於下周日（16日）上午10時至下午6時招標，項目自2013年底至今共沽12幢洋房，對上一次成交於2019年3月錄得，19B號屋以2.4億元售出。

相關字詞﹕帝御．嵐天 逸瓏灣8 石鑑輝家族 麻雀館大王

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