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新盤加價潮 九龍3盤齊加價 HENLEY第四度加推 折實均呎首破3萬元

【明報專訊】黃竹坑港島南岸晉環熱賣，市區新盤戰再升溫。3個九龍新盤均開展加價行動，當中恒地（0012）啟德THE HENLEY I，本月內第四度加推應市，最新以折實均呎30,632元加推5號價單涉73伙，個別海景戶實際加價約5%，以項目已公布5張價單計，今批加推單位折實均呎首破3萬元大關。另信置（0083）觀塘凱滙2期餘貨，則較上月加價1%至3%不等，而新地（0016）南昌站匯璽III，個別3房戶更較去年11月加價近7%。

明報記者 林可為

本月開售迄今累沽近140伙、套現逾17億元的THE HENLEY I，加推5號價單涉73伙，單位實用274至889方呎，戶型涵蓋低座1房至高座3房戶，整批折實均呎30,632元；入場單位為低座A座1樓B室，實用274方呎連平台，折實價759.62萬元、折實實呎27,723元，預計下周末次輪開售。恒基物業營業（一）部總經理林達民指，THE HENLEY I今張價單提供較多向啟德體育園及維港單位，因樓層、坐向較佳，平均加價約1.5%，部分向海及體育園優質景觀單位加幅最高約5%。

凱滙今賣115伙 2期51伙加價最多3%

以最新推出的2座25樓A室為例，實用889方呎3房間隔、望啟德體育園及維港景，價單定價3135.3萬元（實呎35,268元），而面積相同、樓層低一層的2座23樓A室，於1號價單的價單定價為2917.6萬元（實呎32,819元），即新推2座25樓A室的售價，比對落一層（不設24樓）同類單位高7.5%，撇除樓層因素，實際加幅約5%。

至於信置和市建局等合作、已屆現樓的凱滙，今日以折實均呎約2.4萬元，新一輪發售1期115伙、另50伙招標之際，凱滙2期亦更新價單，所有已公布價單待售單位，加價1%至3%，涉單位數量51伙，下周一起生效（17日）；有關單位實用380至962方呎，提價後折實實呎2.03萬到2.71萬元，折實價952萬至2322.9萬元。

匯璽III個別3房 半年加價近7%

凱滙本月迄今共售40伙，套現6.6億元，昨再售出兩伙實用逾800方呎、分佈於第3及第5座的3房單位，成交價分別1669.1萬及1883.79萬元、實呎2.07萬及2.26萬元。

項目2018年底推出至今累售1755伙，佔項目單位總數1999伙約88%，總套現逾221億元。

另外，新地南昌站匯璽III，若以實用同為1047方呎的6座25樓、27樓B室為例（3房戶），價單定價分別調升至3926.7萬及3966.1萬元，較去年11月首度開價3683.4萬及3720.4萬元，同樣調高6.6%，但維持最高20%直減折扣。

相關字詞﹕匯璽iii 凱滙 啟德體育園

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