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BNO移民實戰 調整心態做足準備

【明報專訊】自從英國於今年1月31日推出「香港BN（O）簽證」計劃後，持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港人可以申請在英國連續居住5年，然後再住1年可申請入籍（俗稱「5+1移民計劃」），這令不少人決定移居英國。究竟當地樓價及租金水平如何？另外，若持有BNO，又應如何申請上述簽證計劃，以及可享有什麼福利呢？

英國政府容許擁有BNO的合資格港人，以「5+1」方式移民當地。那麼何謂合資格人士呢？意思是在1997年7月1日前，成功申請過BNO的港人，至於1997年1月1日至6月30日出生人士，於同年9月30日前成功辦妥BNO申請的都可稱為合資格人士。此外，合資格人士的子女若於當年未滿16歲，而當年護照列為「included child」亦可申領BNO。

沒抵達時間限制 容許從事任何工作

BNO簽證計劃獲批後沒有抵達英國時間限制，且容許在英國從事任何類型工作，5年簽證費為250英鎊（約2743港元），可帶同配偶、未成年子女一起申請簽證赴英。除了簽證費外，申請人須繳付約1000港元的身體檢查費、移民健康附加費IHS（每名成年申請人5年期收費為3120英鎊；18歲以下申請人5年期收費為2350英鎊）；而5年簽證屆滿後，申請居留權連同收集生物辨識費用約2408英鎊。

除上述費用，申請人亦要提供最少6個月的財務證明，反映可支持申請人及同行家屬在當地生活。最後，取得由當地政府認可機構發出的肺結核病證書就可於當地定居。

未入籍居英者 年付400鎊享國民保健

一旦成功移民，可享有什麼社會福利呢？根據現時規定，以BNO移民入籍的人士及其家屬，不可享有社會福利如失業救濟金、退休金，但可享有教育及醫療福利。教育方面，介乎5至18歲的子女可於當地公立學校享受免費教育；醫療方面，未入籍的居英人士只要每年支付400英鎊，即可享有國民保健服務（NHS），包括急症及住院、牙科、精神健康、視光等醫療服務。另要留意的是，英格蘭的NHS會收取處方藥費用，但在北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯則免費。

申請流程方面，所有程序可透過手機App「UK Immigration: ID Check」完成，申請人先在英國政府網站（掃描二維碼）完成申請手續，並繳付移民健康附加費IHS，系統會指示申請人到簽證中心網頁提交生物辨識資料及所需文件。

明報記者 黃清瑤

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