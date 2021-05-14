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經濟
2021年5月14日星期五
技術取勝
投資策略
反壟斷罰款拖累 阿里季績首見紅 業績遜預期 ADR早段再跌近5％
螞蟻上季賺218億 按年增五成
MSCI指數改追蹤阿里港股 月底生效
B站首季蝕6.7億 ADR早段軟
李澤鉅：疫情反映長和資產優質抗跌
中芯首季賺12.4億 冀下季收入增兩成
Burberry溢利勝預期 拒答新疆棉問題
科指再跌3.3％ 見半年新低 MSCI中國指數累跌兩成 陷熊市
美4月PPI升6.2% 道指早段反彈近500點
聯儲副主席：關注就業多於通脹
銀娛首季經調整EBITDA升2.04倍
金管局：銀行業年底實施首批API功能
保誠首季新業務利潤跌37%
富豪汽車擬獨立上市 拓高端智能電動車
馬斯克反口拒用 比特幣急挫14% 指挖礦致耗電急升 增化石燃料使用量
通海證券：投資者應控制風險
以太坊創始人捐幣 被視為減持
張兆聰：美樓巿無法降溫 創科可博反彈
張宗永：中央救華融否 僅個別事例
技術取勝：聯想集團8.9元不容有失
盧駿匡：恒指終極調整目標：下破250天線
譚仔三哥租中環翠華舊舖 蒲友集體回憶
劉思明：大巿反彈乏力 食品醫藥承接力強
周顯：收緊上巿 利好殼價
譚新強：Bitcoin與耗能的矛盾 如何解決？
湯文亮：一聲歧視大過天
BNO移民實戰 調整心態做足準備
移民心得：城市各有特點 天氣變化多端
移民心得：出走英國 重新適應
移民心得：移民第二代更融入社會
盧楚仁：東奧若取消 日金融市場勢動盪
新盤加價潮 九龍3盤齊加價 HENLEY第四度加推 折實均呎首破3萬元
麻雀館大王家族2373萬 購PORTOFINO 3房
新港城2房首見700萬破頂
太子鄧6228萬沽南灣 11年帳面賺1539萬
聯合廣場地舖不足一月炒貴四成
德永佳葵涌工廈申活化 規劃署不反對
技術取勝：聯想集團8.9元不容有失
【明報專訊】蒙牛乳業受制下降軌（圖）
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