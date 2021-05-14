馬斯克反口拒用 比特幣急挫14% 指挖礦致耗電急升 增化石燃料使用量

一眾虛擬貨幣股蒙受其害

馬斯克在公告強調，虛擬貨幣在多方面是好主意，並相信有美好的未來，但它的出現不應令環境付出沉重代價。特斯拉不會出售任何比特幣，並會待比特幣耗能更具可持續性時重新用來交易。該行亦尋求使用其他虛擬貨幣，其耗能可少於比特幣的1%。特斯拉在今年2月公布購入15億美元比特幣，並可接受用於支付，帶動當日比特幣直升兩成，至4.7萬美元。

特斯拉拒收比特幣，同時引起其他虛擬貨幣下跌，截至昨晚9時，以太幣較1日前跌10.8%，馬斯克的「愛幣」狗狗幣跌14.84%。此外，一眾虛擬貨幣股亦蒙受其害，港股虛擬貨幣交易所BC科技（0863）下跌4.2%，火幣科技（1611）跌5.84%，美股Coinbase（COIN）昨晚低開跌2.63%，持有比特幣重倉的MicroStrategy（MSTR）低開6%。

「轉軚」 舉動惹網民批評

去年3月以來環球央行量寬，造就市場流動性充裕，帶動虛擬貨幣在內的資產價格上升，今年4月中曾創出6.55萬美元新高，雖然及後回落，但比特幣年初至今累升71%。虛擬貨幣表現理想，加上馬斯克的個人魅力，造就他成為虛擬貨幣界的領袖人物，因此他利淡比特幣的舉動，在Twitter受到網民批評。馬斯克及後引述劍橋大學數據回應，表示最近數月用於比特幣的電量「瘋狂」。

不過，馬斯克的取態對比上月似乎有所轉軚，「契媽」Cathie Wood旗下的ARK投資上月曾發表報告，指開採虛擬貨幣有助提升對太陽能的投資，增加電網的再生能源，馬斯克曾經在Twitter表示認同上述觀點。Castle投資管理合伙人Nic Carter質疑，特斯拉接納以比特幣付款前，應已進行調查，認為是次轉變太快非常奇怪，令人不明所以。

特斯拉在4月公布的首季財報，顯示該行出售了一成比特幣持倉，獲利1.01億美元，已引起馬斯克「唱高散貨」的質疑，不過他回應稱，出售僅為證明比特幣具有流動性，他沒有沽出個人持貨。此外，馬斯克在上周末（8日）於綜藝節目SNL上，承認狗狗幣是騙局，當日亦令狗狗幣急跌三成。但兩天後他又在Twitter上請追隨者投票是否贊成特斯拉收狗狗幣。

[國際金融]