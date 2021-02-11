金管局：銀行業年底實施首批API功能

推「轉數快」App-to-app支付功能

金管局表示，28家參與銀行預計於2021年12月起，逐步實施首批功能，涵蓋存款帳戶資訊及網上商戶付款。「轉數快」App-to-app支付功能將在今底前實施，而開放在第三方平台讓公司和中小企客戶查詢存款帳戶資訊，則在明年3月底前實施，讓零售客戶查詢帳戶資訊則在明年6月前實施。金管局指，為安全並有效地實施這些API功能，金管局會協助銀行公會制訂一套標準，銀行公會亦會修訂目前的共同基準文件。

金管局開放API指引並非硬性標準，事實上有銀行早已實施第三及第四階段的開放。香港花旗銀行總經理林智剛表示，目前該行於開放API的進程已涵蓋框架下第一至第四階段的功能，與超過20個伙伴合作提供產品申請、按揭服務，以至回贈兌換等客戶體驗。該行認為，香港銀行業界更廣泛採用API不但有助本港拓展更切合客戶生活的生態圈，亦可為本地金融科技初創企業創造更多機會。