銀娛首季經調整EBITDA升2.04倍

呂志和：盡量減少涉足貴賓廳生意

截至今年3月底止首季度，銀娛手頭現金及流動投資為424億元，淨現金336億元。博彩業務季內淨贏率偏高，增加1.69億元，正常化後經調整後亦達6.9億元，按年大增2.47倍。路氹第三及四期的工程進度良好，呂志和稱，銀河三期A有望在今年底、明年初開業。

銀娛高級董事（策劃）杜梓基表示，銀娛的中場業務雖然在五一檔期未去到2019年疫情前水平，但是亦已經較去年為佳，整體博彩生意約回復至疫情前逾半，就算在五一檔期後生意回落，生意表現亦與市場水平相若，希望日後保持上升。他更強調，集團財務穩健，暫時未有計劃發行澳門元債，如時間及環境適合時才會考慮。呂志和稱，新冠肺炎疫情出乎意料地拉長，希望政府及大家努力盡力控制疫情，亦希望港澳兩地盡力恢復通關。