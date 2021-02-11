經濟

銀娛首季經調整EBITDA升2.04倍

【明報專訊】銀河娛樂（0027）昨日公布首季數據，經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為8.59億元，按年大增2.04倍。但是由於去年第四季度獲疫情保險賠償1億元，按季仍跌15%。首季盈利顯著增長，主要源自路氹澳門銀河業績改善，加上嚴格控制成本。主席呂志和昨日在股東會後表示，由於內地對貴賓博彩另有看法，因此會盡量減少涉足貴賓廳生意，並且會加強吸引更多中場客彌補流失的生意。

呂志和：盡量減少涉足貴賓廳生意

截至今年3月底止首季度，銀娛手頭現金及流動投資為424億元，淨現金336億元。博彩業務季內淨贏率偏高，增加1.69億元，正常化後經調整後亦達6.9億元，按年大增2.47倍。路氹第三及四期的工程進度良好，呂志和稱，銀河三期A有望在今年底、明年初開業。

銀娛高級董事（策劃）杜梓基表示，銀娛的中場業務雖然在五一檔期未去到2019年疫情前水平，但是亦已經較去年為佳，整體博彩生意約回復至疫情前逾半，就算在五一檔期後生意回落，生意表現亦與市場水平相若，希望日後保持上升。他更強調，集團財務穩健，暫時未有計劃發行澳門元債，如時間及環境適合時才會考慮。呂志和稱，新冠肺炎疫情出乎意料地拉長，希望政府及大家努力盡力控制疫情，亦希望港澳兩地盡力恢復通關。

相關字詞﹕澳門銀河 杜梓基 呂志和 銀河娛樂

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