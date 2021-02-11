經濟

美4月PPI升6.2% 道指早段反彈近500點

【明報專訊】繼通脹數據後，市場關注美國昨晚公布的就業及PPI（生產者價格指數），而昨晚公布的4月份PPI，按年大升6.2%，比市場預期的5.8%高，亦為該指數自2009年重新制訂以來最高升幅。至於按月比較，亦上漲0.6%，遠高於市場預期之0.3%。PPI數據升幅比預期為大，勢將進一步加劇市場對通脹的預期。

恐加劇通脹預期

《Market Watch》表示，數據顯示，通脹上升三分之二是源自已接種疫苗的美國人，開始增加出外，使用多了航空服務、醫療保健、金融服務、零售及運輸服務有關。儘管能源價格在4月份回落，然而隨着之後價格回升，當地經濟學家預期，這或會加劇通脹。

首申失業救濟回落至47.3萬

另外，數據顯示，不含食品和能源成本的核心PPI，則按月上升0.7%，亦較市場預期的0.4%水平為高；按年則升4.1%，較市場預期高0.2個百分點，創2014年8月以來高位。

同時，美國勞工部公布，截至5月8日的一個星期，首次申領失業金人數下跌3.4萬，只有47.3萬，這較市場原本預期的49萬人為少，亦為去年3月中以來最少。前一周的數字則向上修訂為50.7萬。持續申領人數則為365.5萬，稍為高於市場預期的365萬人。彭博社的報道表示，這與當地民眾陸續接種疫苗，消費者需求增加，勞動市場持續改善有關。

消費者需求增 勞動市場持續改善

儘管數據加劇通脹預期，但美國股市在昨晚開市反彈。首次申領失業金數據表現較預期佳，並在過去五個星期四度持續下跌，顯示經濟活動距離全面啟動更為接近，給予投資者藉口入市。

道指昨日早段回彈近500點，標普500指數及納斯達克指數亦回升逾1%。美國10年期國債孳息率在亞洲時段曾升穿1.7厘，昨晚回落至1.67厘。科技股獲追捧，至昨晚約10時半，蘋果公司股價領升大市，升2.24%。

相關字詞﹕微軟 亞馬遜 蘋果公司 首次申領失業金 美國勞工部

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