科指再跌3.3％ 見半年新低 MSCI中國指數累跌兩成 陷熊市

明報記者

昨晚美股早段回升，截至晚上約11時45分，恒指夜期報27,662點，低水57點。美國4月份通脹急升溫，使10年期債息再逼近1.7厘，憂慮貨幣政策轉向，高估值股份急挫。恒指昨低開311點，跌穿二萬八，尾市再因納指期貨「轉紅」而跌幅擴大，終以全日最低位27,718點收市，跌512點；國指跌216點至10,339點。主板成交1636億元。

憂貨幣政策轉向 高估值股份急挫

亞太區方面，台灣股市再挫1.5%，韓股亦挫1.25%，日經跌2.5%。瑞信發表報告表示，台股下跌是近日亞太區科技股大跌的主因，除債息回升影響投資氣氛外，市場同時憂慮印度疫情會拖累智能手機的生產及銷售。瑞信稱，近日沽出台股的主要是外國機構投資者，台灣及韓國今年以來的外資淨流出，在短短數月內已超過去年全年的規模。惟該行相信，若行業基本面不變，外資會回來並成為買家，台灣上市的台積電、聯發科，及港股的小米（1810）與舜宇光學（2382），均值得低吸。

台股再挫1.5% 韓股亦挫1.25%

小米昨日跌2.9%，舜宇光學跌4.1%，其他重磅科技股皆跌，騰訊（0700）以全日低位580元收市，跌3%，阿里巴巴（9988）績前亦跌3%，美團跌1.4%，拖累科指尾市跌穿7600點，報7599點，跌3.33%。

恒指成分股以創科（0669）跌9.5%最多，其次是舜宇，友邦（1299）績前再跌1.5%。國務院總理李克強稱，要做好市場調節應對大宗商品價格急升，金屬股急挫（見表）；路透社指中國將收緊私人補習規定以催谷出生率，新東方（9901）大跌近一成。美國總統氣候問題特使克里稱，中國太陽能板或涉強制勞動，華府考慮予以制裁，福萊特（6865）及信義光能（0968）均跌逾2%。

德美利證券香港行政總裁梁偉基表示，儘管不少股份首季財報表現強勁，美股又創新高，但該行不少客戶都作出策略性沽售。他認為，如果通脹飈升，市場波動性可能會再度加劇。但他透露，該行的亞洲客戶整體上仍是淨買家，近期偏好本地股，例如買入台積電、阿里巴巴及京東（9618）。