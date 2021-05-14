Burberry溢利勝預期 拒答新疆棉問題

去年開17店 內地佔13間

集團在截至今年3月27日的財政年度內，新開17家店，關閉23家店。新開店舖中13家位於內地，其中1家位於深圳灣萬象城，是由騰訊為其提供店舖科技。

期內，集團收入錄得23.44億歐元（約為183億港元），按固定匯率計算，按年跌一成，跌幅較預期的9%多。經調整經營溢利錄得3.96億歐元，按年跌8%，勝預期的3.78億歐元。股東應佔溢利錄得3.76億歐元。經調整後攤薄每股盈利67.3便士。全年派息每股42.5便士。

Burberry昨日放榜後股價最多插水一成，截至昨晚10時，跌5%，報1998.6英鎊。財年第四季業績方面，可比較銷售按年升32%。集團表示，受內地、韓國及美國市場帶動，末季可比銷售按季升63%。按地區分，亞太市場反彈強勁，季度可比銷售按年升75%，全年則升18%；歐洲、中東、印度及非洲（EMEIA）市場表現差，全年跌44%。