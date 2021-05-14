中芯首季賺12.4億 冀下季收入增兩成

集團首季付運晶圓155.9萬片，按年增加10.8%，毛利按年升7.1%至2.5億美元，主要增長來自晶圓付運量增加，以及平均售價上升所致；期內銷售成本為8.5億美元，按年升27.1%。

付運晶圓按年增11％

集團同時公布第二季指引，預計收入按季升幅為17%至19%，毛利率介乎25%至27%之間，上半年合計收入約24億美元。

中芯首席財務官高永崗表示，今年整個市場發展正面，不過中芯被美國政府列入實體清單，採購美國相關產品和技術時受到限制，下半年仍面臨不確定風險。根據現時掌握的信息，由於營運不受上述風險影響，預計全年表現可超出2月預期，但謹慎起見，暫不對下半年及全年業績預期作具體範圍修正。

集團聯合首席執行官趙海軍及梁孟松預計，新增產能主要在下半年形成，先進制程首季收入經歷波動後按季上升，NTO（New Tape Out、新產品流片）亦穩步發展。