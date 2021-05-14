中芯首季賺12.4億 冀下季收入增兩成

【明報專訊】中芯國際（0981）首季收入及毛利超出集團此前的預期，期內收入為11.04億美元，按年升22%，按季升12.5%，按季升幅高於原本7%至9%的指引，毛利率雖較去年同期下跌3.1個百分點至22.7%，但高於17%至19%的指引。集團首季純利按年大升1.48倍至1.59億美元（約12.4億港元），首季資本開支按年減少逾三成，只有5.34億美元。中芯國際昨日績前無升跌，報23.8元。
集團首季付運晶圓155.9萬片，按年增加10.8%，毛利按年升7.1%至2.5億美元，主要增長來自晶圓付運量增加，以及平均售價上升所致；期內銷售成本為8.5億美元，按年升27.1%。
付運晶圓按年增11％
集團同時公布第二季指引，預計收入按季升幅為17%至19%，毛利率介乎25%至27%之間，上半年合計收入約24億美元。
中芯首席財務官高永崗表示，今年整個市場發展正面，不過中芯被美國政府列入實體清單，採購美國相關產品和技術時受到限制，下半年仍面臨不確定風險。根據現時掌握的信息，由於營運不受上述風險影響，預計全年表現可超出2月預期，但謹慎起見，暫不對下半年及全年業績預期作具體範圍修正。
集團聯合首席執行官趙海軍及梁孟松預計，新增產能主要在下半年形成，先進制程首季收入經歷波動後按季上升，NTO（New Tape Out、新產品流片）亦穩步發展。