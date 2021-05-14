經濟

李澤鉅：疫情反映長和資產優質抗跌

【明報專訊】長和（0001）及長實（1113）昨舉行股東大會，主席李澤鉅形容，過去一年多的新冠病毒疫情對集團猶如「Stress Test（壓力測試）」，結果令人滿意，反映手上資產優質及具抗跌能力，特別是碼頭及零售生意已止跌回升。此外，長實同日就以170億元向李嘉誠基金會收購海外項目及回購股份舉行股東會表決，成功獲約86.4%獨立股東贊成下通過。

指長實是「最硬淨」公司之一

李澤鉅認為，在今次「壓測」中長實表現「應該合格」，更形容長實是世界上「最硬淨」的公司之一，亦相信今年表現會比去年好。他舉例表示，長實近期開售的波老道豪宅項目錄大額成交，英國酒吧Greene King亦在4月獲首階段解封戶外營業，「一開已經book爆，啲人一訂係訂幾個星期」。長實現時現金流多達595億元，負債率僅4.8%，未來會持續物色地產及有經營現金流的資產作收購。

問到對本港樓市看法時，李澤鉅表示，觀乎近期開盤銷情，感覺市場購買力「幾好」，亦因低息環境及土地供應始終不足，受此兩因素影響，認為樓市中長線會平穩向好，但始終受房屋政策主導。買地方面，他指「買地係基本業務，但不可以話每塊地都志在必得，對股東亦無着數，亦要計過數認為啱價錢先買落去」。他又指出，集團的買地渠道不止公開投地，亦包括酒店改建及農地轉換等。

李澤鉅表示，長和旗下保健品及化妝品受歡迎，雖然零售業務在去年上半年下跌，但是下半年恢復正數增長，到今年更表現理想。貨櫃碼頭業務方面，去年上半年全球貨櫃吞吐量下跌8%，到去年下半年跌幅已見收窄，全年跌幅只有3%。

和黃醫藥上市 未有時間表

至於會否趁疫情期間資產跌價「執平貨」，他表示任何有利的項目均會考慮，在集團已有業務範圍內物色併購項目。在推動和黃醫藥上市方面，李澤鉅指出，他們一直有留意市場狀况，一直評估香港及其他地方上市的情况，暫時未有時間表，若有結果他們會盡快公布。

相關字詞﹕和黃醫藥 壓力測試 長實 長和 李澤鉅

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