經濟

B站首季蝕6.7億 ADR早段軟

【明報專訊】嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下稱B站）昨日公布今年首季業績，經調整淨虧損擴至6.66億元（人民幣，下同），去年同期則為4.75億元。淨營業額錄得39.01億元，按年增長近七成。每股經調整虧損為1.87元，表現勝預期。該股昨日收報752.5港元，跌3.3%。截至昨夜10時，B站預託證券（ADR）早段跌1.1%，報92.88美元。

增值服務營業額飈九成

按收入來源分，B站遊戲營業額錄得11.71億元，按年增加1.7%；增值服務營業額錄14.97億元，按年增加近九成；廣告營業額按年增2.34倍至7.15億元；電商及其他營業額增2.31倍至5.19億元。用戶方面，首季月均活躍用戶達2.23億，按年升三成。日均活躍用戶達6010萬，按年增18%；平均每月付費用戶達2050萬，按年增加53%。

直播業務潛力大 毋懼競爭

B站董事長兼首席執行官陳睿昨日於電話會議表示，投資遊戲行業是為建立更多戰略合作。他舉例指，今年投資心動（2400）是因為B站與該公司在遊戲分銷上有協同效應。他續指，相信外界直播行業的競爭情况與B站沒有關係，公司直播業務潛力更大。他又表示，今年將繼續拓寬平台內容類別，包括情感、汽車、動物等，以達成用戶增長目標。

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