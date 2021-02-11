反壟斷罰款拖累 阿里季績首見紅 業績遜預期 ADR早段再跌近5％

明報記者 陳麗歡

受到反壟斷罰款拖累，阿里上季度錄得淨虧損約54.79億元，同樣是上市後首次。第四季收入按年升64％達1873.95億元，勝市場預期，若不考慮合併高鑫零售（6808）的影響，收入為1599.52億元，按年增長40%，統計全年收入則增長逾四成至7172.89億元。據集團指引，今年度收入目標為9300億元，相當於較去年增長近三成。

回應處罰：誠懇接受堅決服從

各項業務方面，核心商業收入按年升42.4％，達6211.46億元，數字媒體及娛樂收入按年升7.2％達311.86億元，創新業務及其他收入按年升7.6％達48.37億元。中國市場的年度活躍消費者達8.11億人，按年增加8500萬人，當中有約70％的新增活躍消費者來自內地的下線城市和鄉村地區。

董事會主席兼首席執行官張勇表示，相關地區具有高增長潛力，預計今年淨增長用戶人數達1億人，以盡快實現中國消費市場年度購買用戶超過10億的目標。張勇又表示，未來幾年內會將海外用戶人數增加一倍。去年度的海外消費者達約2.4億人。

值得留意的是，阿里近年重點培養的雲計算業務，去年度收入雖按年大增逾五成至601.2億元，是四大業務中增長最大的業務，惟單計上季度收入增長卻放緩至37.2%。集團解釋是由於其中一名主要客戶取消合約所致，但對長遠保持增長仍有信心。

社區團購潛力大 「沒有理由不投」

阿里昨日除重申誠懇接受處分外，並未對監管問題再作回應。不過，管理層將重點轉移到首次強調社區團購的發展定位，首席財務官武衛稱社區團購潛力巨大，形容「對手都在投資，即使巨虧仍投下去，我們能夠創造價值和我們已有資源，沒有理由不去投」。

他又表示，對新業務沒有增長、持平、不虧蝕的目標，但強調業務是高增長，長期會反映在集團利潤上。