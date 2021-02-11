經濟

反壟斷罰款拖累 阿里季績首見紅 業績遜預期 ADR早段再跌近5％

【明報專訊】阿里巴巴（9988）昨日公布第四季業績，整體表現遜市場預期，其中受監管機構以反壟斷法處以182.28億元（人民幣，下同）罰款拖累，錄得經營虧損76.63億元，是集團2014年美國上市以來首次錄得季度虧損，若不計罰款，經營利潤按年升48%至105.65億元。阿里昨再次回應處罰，稱會「誠懇接受，堅決服從」，亦表示今年將加大投資社區團購發展。截至昨晚11時，阿里ADR較香港收市再跌近5％至203港元。

明報記者 陳麗歡

受到反壟斷罰款拖累，阿里上季度錄得淨虧損約54.79億元，同樣是上市後首次。第四季收入按年升64％達1873.95億元，勝市場預期，若不考慮合併高鑫零售（6808）的影響，收入為1599.52億元，按年增長40%，統計全年收入則增長逾四成至7172.89億元。據集團指引，今年度收入目標為9300億元，相當於較去年增長近三成。

回應處罰：誠懇接受堅決服從

各項業務方面，核心商業收入按年升42.4％，達6211.46億元，數字媒體及娛樂收入按年升7.2％達311.86億元，創新業務及其他收入按年升7.6％達48.37億元。中國市場的年度活躍消費者達8.11億人，按年增加8500萬人，當中有約70％的新增活躍消費者來自內地的下線城市和鄉村地區。

董事會主席兼首席執行官張勇表示，相關地區具有高增長潛力，預計今年淨增長用戶人數達1億人，以盡快實現中國消費市場年度購買用戶超過10億的目標。張勇又表示，未來幾年內會將海外用戶人數增加一倍。去年度的海外消費者達約2.4億人。

值得留意的是，阿里近年重點培養的雲計算業務，去年度收入雖按年大增逾五成至601.2億元，是四大業務中增長最大的業務，惟單計上季度收入增長卻放緩至37.2%。集團解釋是由於其中一名主要客戶取消合約所致，但對長遠保持增長仍有信心。

社區團購潛力大 「沒有理由不投」

阿里昨日除重申誠懇接受處分外，並未對監管問題再作回應。不過，管理層將重點轉移到首次強調社區團購的發展定位，首席財務官武衛稱社區團購潛力巨大，形容「對手都在投資，即使巨虧仍投下去，我們能夠創造價值和我們已有資源，沒有理由不去投」。

他又表示，對新業務沒有增長、持平、不虧蝕的目標，但強調業務是高增長，長期會反映在集團利潤上。

相關字詞﹕阿里Q4 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

螞蟻上季賺218億 按年增五成
螞蟻上季賺218億 按年增五成
MSCI指數改追蹤阿里港股 月底生效
MSCI指數改追蹤阿里港股 月底生效
B站首季蝕6.7億 ADR早段軟
B站首季蝕6.7億 ADR早段軟
李澤鉅：疫情反映長和資產優質抗跌
李澤鉅：疫情反映長和資產優質抗跌
中芯首季賺12.4億 冀下季收入增兩成
中芯首季賺12.4億 冀下季收入增兩成
Burberry溢利勝預期 拒答新疆棉問題
Burberry溢利勝預期 拒答新疆棉問題
科指再跌3.3％ 見半年新低 MSCI中國指數累跌兩成 陷熊市
科指再跌3.3％ 見半年新低 MSCI中國指數累跌兩成 陷熊市
美4月PPI升6.2% 道指早段反彈近500點
美4月PPI升6.2% 道指早段反彈近500點
聯儲副主席：關注就業多於通脹
聯儲副主席：關注就業多於通脹
銀娛首季經調整EBITDA升2.04倍
銀娛首季經調整EBITDA升2.04倍
金管局：銀行業年底實施首批API功能
金管局：銀行業年底實施首批API功能
保誠首季新業務利潤跌37%
保誠首季新業務利潤跌37%
富豪汽車擬獨立上市 拓高端智能電動車
富豪汽車擬獨立上市 拓高端智能電動車
馬斯克反口拒用 比特幣急挫14% 指挖礦致耗電急升 增化石燃料使用量
馬斯克反口拒用 比特幣急挫14% 指挖礦致耗電急升 增化石燃料使用量
通海證券：投資者應控制風險
通海證券：投資者應控制風險
以太坊創始人捐幣 被視為減持
以太坊創始人捐幣 被視為減持
張兆聰：美樓巿無法降溫 創科可博反彈
張兆聰：美樓巿無法降溫 創科可博反彈
張宗永：中央救華融否 僅個別事例
張宗永：中央救華融否 僅個別事例
技術取勝：聯想集團8.9元不容有失
技術取勝：聯想集團8.9元不容有失
盧駿匡：恒指終極調整目標：下破250天線
盧駿匡：恒指終極調整目標：下破250天線
譚仔三哥租中環翠華舊舖 蒲友集體回憶
譚仔三哥租中環翠華舊舖 蒲友集體回憶
劉思明：大巿反彈乏力 食品醫藥承接力強
劉思明：大巿反彈乏力 食品醫藥承接力強
周顯：收緊上巿 利好殼價
周顯：收緊上巿 利好殼價
譚新強：Bitcoin與耗能的矛盾 如何解決？
譚新強：Bitcoin與耗能的矛盾 如何解決？
湯文亮：一聲歧視大過天
湯文亮：一聲歧視大過天
BNO移民實戰 調整心態做足準備
BNO移民實戰 調整心態做足準備
移民心得：城市各有特點 天氣變化多端
移民心得：城市各有特點 天氣變化多端
移民心得：出走英國 重新適應
移民心得：出走英國 重新適應
移民心得：移民第二代更融入社會
移民心得：移民第二代更融入社會
盧楚仁：東奧若取消 日金融市場勢動盪
盧楚仁：東奧若取消 日金融市場勢動盪
新盤加價潮 九龍3盤齊加價 HENLEY第四度加推 折實均呎首破3萬元
新盤加價潮 九龍3盤齊加價 HENLEY第四度加推 折實均呎首破3萬元
麻雀館大王家族2373萬 購PORTOFINO 3房
麻雀館大王家族2373萬 購PORTOFINO 3房
新港城2房首見700萬破頂
新港城2房首見700萬破頂
太子鄧6228萬沽南灣 11年帳面賺1539萬
太子鄧6228萬沽南灣 11年帳面賺1539萬
聯合廣場地舖不足一月炒貴四成
聯合廣場地舖不足一月炒貴四成
德永佳葵涌工廈申活化 規劃署不反對
德永佳葵涌工廈申活化 規劃署不反對