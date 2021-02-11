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金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋

【明報專訊】陳永陸除了投資港樓頗有心得外，亦涉獵不少海外物業，目前他擬以180萬至200萬元購入一伙由港資金鏗集團發展的柬埔寨首都金邊市新盤「首都‧國金」900呎相連排屋（Duplex）單位。他表示，金鏗集團是全球五大成衣生產商，客戶包括Uniqlo及H&M等國際品牌，現經營柬埔寨和金邊最大的成衣工廠，而他昔日任職銀行時已認識金鏗集團創辦人陳志光，對該集團發展的「首都‧國金」有信心。

認識港資發展商 對樓盤有信心

根據陳永陸分析， 柬埔寨經濟的亮點包括：（1）洪森已任該國首相20多年，並且同時領導政府及軍隊，政局穩定；（2）與中國關係友好，可由中國幫助發展基建，有近四成外來投資來自中國；（3）現時人口約1700萬，平均年齡僅27歲，擁有人口紅利。他估計，憑着上述優勢，柬埔寨GDP未來20年有機會保持6%至7%增長，而金邊現時人口僅200萬，將來隨着經濟加快發展，料有更多其他城市人口湧入金邊，故此金邊樓價是有機會重演中國深圳樓價過去20年勁升10倍的神話。

較難做按揭 二手不活躍

不過，陳永陸提醒，目前港人購買柬埔寨物業難以敘做按揭，他便擬不借按揭、全數繳付樓價（Full Pay）買樓；而且當地二手住宅市場暫時並不活躍，在當地置業宜有作長期投資的心理準備。

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