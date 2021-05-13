經濟
名人樓市論壇

香港地產

新港人推升樓價 陸叔及早掃物業 「香港炒股票不一定發達，買樓就會發達！」

【明報專訊】雖然本港經濟仍未走出疫情陰霾，惟被稱為「新香港人」的內地來港居住人士近月撐起樓市，新盤成交呎價屢創新高。原來資深股評人陳永陸（陸叔）早已洞悉此趨勢，他在專訪中透露自己先後於2011年及2016年為兩名子女各買入一個灣仔會景閣單位，連同他早於1996年買入的一個會景閣大單位，目前全家在該屋苑擁有3個單位自住，據記者估計市值近億元，他笑說：「我們買樓都是為了自住，而事實證明在本港炒股票不一定會發達，買樓就會發達！」

記者在2000年曾訪問陳永陸，當時他拿着匯豐（0005）及另一藍籌的實物股票在自住物業會景閣前拍照暢談股樓投資之道，十年人事幾番新，過去20年股樓價值更屬大轉移，本周二他在中環中心辦公室再次接受訪問，記者與他談起上述往事，他笑說，自己仍住在該會景閣單位，而根據多年來親身經驗，令他深信買港樓長揸才是致富之道，「2003年至今，本港住宅樓價除了在2008年金融海嘯期間閃跌外，過去近18年每年平均有可觀升幅，尤其是新樓、靚樓累積升幅更達10倍；當年會景閣、西九龍豪宅呎價僅3000多元，盈大地產（0432）安排我們財經界參觀由它發展的貝沙灣，呎價也只是3100至3200元，目前這些屋苑呎價已近3萬元，也即是說樓價已上升近10倍，更不要說山頂、半山的豪宅（期內樓價有更大升幅）！」

先後買3伙會景閣 兒孫共聚天倫

除了本港住宅樓價過去近18年急升外，騰訊（0700）股價自2004年6月上市以來更勁升逾800倍，故此近年投資市場有「沒買騰訊沒買樓、問君能有幾多愁」的說法，陳永陸強調，對他來說還是買樓較好，「沒錯，騰訊於2004年上市以來股價升幅遠遠跑贏本港樓價，但你會不會買幾百萬元騰訊呢？即使你買了這麼多騰訊，股價上升一倍後，你很可能已急着沽貨鎖定利潤；作為比較，你不會隨便沽樓，因為樓可以用來自住，亦可以收租。所以我經常說，買樓就會發達，炒股票則不一定會發達」。

陳永陸1973年畢業於香港大學，跟着加入匯豐銀行擔任見習行政人員，其後曾經在道亨銀行、德意志銀行及大福證券工作，至2000年轉任全職股評人至今，屬同年代的精英，當年買樓並非難事。他回憶說，自己早在1993年已買入會景閣細單位，然後細屋換大屋，在1996年購入大單位自住至今，對於多年來不同時段該屋苑呎價記憶猶新，「我1993年買第一間會景閣單位時呎價僅3000多元，至1996年我換樓時會景閣呎價已升至9000元，1997年回歸時有買家以呎價16,000元洽購我也不賣，雖然之後在2003年呎價跌至4000元，較我的買入價跌逾一半，但我覺得自住無所謂，持貨至今呎價現時已升至3萬元以上」。

SARS後投資移民曾是港樓生力軍

令記者佩服的是，原來陳永陸早已洞悉來自內地的「新香港人」撐起港樓的趨勢，故他早於2011年及2016年已先後買入會景閣一個800多呎及千多呎單位，現與家人共持有3個會景閣單位，方便與子女孫兒三代同堂共聚天倫，「我現時有3間會景閣單位，最大的一間我自己住，後來我買間畀個仔住，再後來我再買間畀個女住，全部都是自住，無投資收租；現時子女均住在同一屋苑，孫兒也經常來我家中玩樂，因為十分方便」。

在2003年SARS後，本港政府為了提振經濟，在當年10月推出名為《資本投資者入境計劃》的投資移民計劃，讓符合資格將不少於650萬元（至2010年提升至1000萬元）資金帶來本港的資本投資者可取得居留權，至2015年1月結束。陳永陸指出，內地人以該投資移民計劃移居本港的高峰期是2007年及2008年，而他認定這批內地富豪會成為本港樓市生力軍推高樓價，故此在2016年首季便為在耶魯大學取得公共醫療碩士的女兒在會景閣置業。

「港府在2013年2月推出雙倍印花稅（DSD）後，即使是港人購買第二套房也要繳付15%印花稅，當時很多人覺得這會阻礙樓價升勢，但卻忽視了投資移民計劃所帶來的購買力；2007年至2008年是內地富豪以投資移民方式來港的高峰期，當他們與家人在住滿7年後，便取得永久居民身分證，買樓便不用繳付針對非港人的15%買家印花稅（BSD），若屬首次置業亦不用繳付DSD，如果一家四口全部18歲或以上便有四間樓可以買，這批購買力在2014年開始湧現，並且持續至今」。

內地人視港為福地 付15%辣稅也爭購

陳永陸透露，他認識幾位以上述投資移民方式來港的內地富豪均鍾情西九龍樓盤，並且「全家人一齊買樓」，故此在2014年至2016年期間西九龍多個豪宅屋苑業權已轉移至這批「新香港人」手上，「當年我向一名順德朋友建議以2000多萬元買入天璽向海單位，現已升值至3000多萬；我替女兒在2016年首季以2100萬元買入的會景閣單位，一年後便有買家以3200萬元向我們洽購」。

近日本港樓市焦點是由路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港鐵站新盤晉環，短短10日已沽433伙，佔全盤單位總數800伙的54%，套現約94億元，個別招標出售單位呎價逾5萬元，陳永陸表示，他從參與晉環銷售的中原地產住宅部總裁陳永傑得悉，買家不止「新香港人」，亦包括在本港土生土長的富豪及中產，「很多人也不明白，為何近來這麼多港人說要移民，新盤價格仍然屢創新高，但你要明白，內地人視香港為福地，你不買他們也會買，我聽陳永傑說，即使要給DSD，有些內地人仍然照買晉環；有些港人則好像我這樣，反正日後身家都是打算給兒子的，若兒子現時無樓，我怎樣也要幫他買間樓，即使只是能幫手付首期也好，的確有很多這樣的情况」。

料港股下半年回升 牛年可望股樓齊漲

總結是次訪問時，記者請教陳永陸在今年辛丑牛年股市及樓市會否均出現牛市？他表示，他是看好樓市繼續有支持的；港股方面，他期望恒指於傳統「五窮六絕月」的本月及下月在27,000點至27,500點有支持，並且在下半年上望30,000點，現時他逾九成資金投資於舊經濟股，並看好經濟復蘇及通脹重臨等投資主題。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

上 / 下一篇新聞

通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多
通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多
今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手
今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手
科指撐起港股 恒指夜期大低水
科指撐起港股 恒指夜期大低水
小米剔出美政府黑名單 股價飈逾6%
小米剔出美政府黑名單 股價飈逾6%
4部委開會洽房產稅試點 內房急挫
4部委開會洽房產稅試點 內房急挫
京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債
京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債
「HKTV極速送」撼foodpanda 伙第三方物流平台Zeek 最低運費10元
「HKTV極速送」撼foodpanda 伙第三方物流平台Zeek 最低運費10元
電能霍建寧：再與長建談合併過時
電能霍建寧：再與長建談合併過時
羚邦料今年推5套電影 港產片為主
羚邦料今年推5套電影 港產片為主
阿里健康有份投資 零氪傳來港上市集資39億
阿里健康有份投資 零氪傳來港上市集資39億
折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元
折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元
美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒
美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒
伙建行淡馬錫合資 貝萊德控股內地理財公司獲批
伙建行淡馬錫合資 貝萊德控股內地理財公司獲批
美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%
美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%
軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄
軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄
歐盟要求亞馬遜補稅遭駁回
歐盟要求亞馬遜補稅遭駁回
英GDP按季跌按月回升
英GDP按季跌按月回升
張兆聰：科技股反彈 明源雲3連陽值博
張兆聰：科技股反彈 明源雲3連陽值博
李曉佳：政府請睇奧運咁好死？
李曉佳：政府請睇奧運咁好死？
技術取勝：龍湖不宜失守45元
技術取勝：龍湖不宜失守45元
快運手推車極速沽清
快運手推車極速沽清
劉思明：政策風險緩 中教回調可吼
劉思明：政策風險緩 中教回調可吼
周顯：利用財技去走資
周顯：利用財技去走資
湯文亮：不是來自內地的新香港人
湯文亮：不是來自內地的新香港人
希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場
希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場
旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎
旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎
藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬
藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬
利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙
利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙
傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億
傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億
「磁帶大王」一周沽灣仔兩舖 套5180萬
「磁帶大王」一周沽灣仔兩舖 套5180萬
肇慶追落後 樓價5年看升一倍
肇慶追落後 樓價5年看升一倍
灣區須知：內地置業要清楚土地前身用途
灣區須知：內地置業要清楚土地前身用途
金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋
金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋