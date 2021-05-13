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肇慶追落後 樓價5年看升一倍

【明報專訊】雖然疫情導致中港兩地未能通關，但無阻港人北上置業，不少房地產商也因時制宜推出網簽措施。由於大灣區發展一日千里，中央政策也開始給予香港年輕人到大灣區發展的機會。事實上，不少港人在中山等地已有物業，近年珠海及廣州亦吸引不少港人在當地投資房地產，但現時一線城市樓價已累積了不小升幅。V+物業聯展中心總裁沈永年表示，早年中山是港人置業首選，未來相信肇慶可以取代，預期未來5年其樓價可以升一倍。

沒有限購令 樓價較易炒起

雖然現階段肇慶樓價低於粵港澳大灣區其他城市，升幅也不算快，反而因此看到肇慶樓價未來的升值潛力會較大。沈永年表示，肇慶現在仍不設限購令，樓價比較容易炒起來。從2016年至今，珠三角九市中，廣州、深圳、珠海、東莞、佛山、中山和惠州7個城市先後推出或加重限購令，旨在維護房地產市場穩定，打擊炒樓。

其中，在2019至2020年樓價升勢凌厲的佛山，自從恢復實施限購政策後，樓價升幅明顯減退；廣州的調控也「加辣」，就連商業性質的公寓也開始施加限購措施。隨着近來房地產市場限購政策的實施，愈來愈多城市樓價出現了基本的穩定狀態，這也體現了中央「房住不炒」的決心。基本上除了肇慶，粵港澳大灣區其他內地城市普遍都實施限購，因此肇慶已成為炒樓客的新目標。

近幾年，肇慶旅遊地產項目發展迅速，不少房地產開發商也會考慮將自己的樓盤與旅遊業結合在一起。沈永年表示，肇慶近年發展交通配套，十分迎合香港人以方便為主的考慮，該市坐擁「一條城軌、一條普鐵、兩條高鐵、七條高速、一條黃金水道」的綜合交通優勢。他指出，幾年前建議香港投資者要買中山樓，現時當地樓價升幅已達一倍，相信接下來肇慶會追上中山樓價的升幅。

若港人在肇慶置業以投資為主，不妨買入3至4房單位，因為內地人偏好大單位，如果面積太細會難以在二手市場沽出。但若以放租為主要目的，現時肇慶租金回報約為2厘至3厘，但該市將發展成度假勝地，若以日租計算，租金回報可達5厘至6厘。

將完全融入「軌道上的大灣區」

內房商萬達在肇慶推出滑雪度假村項目，總面積達660萬平方米，相信可以帶動當地旅遊人次及樓價上升。「V+物業聯展中心」與「肇慶萬達國家度假區」達成唯一香港直簽代理合作協議，並於香港開設首個萬達集團官方展廳「V+萬達尖沙嘴展廳」，場內更設有香港首個大灣區樓盤示範單位。

在大灣區國家發展戰略推動下，肇慶發展潛力巨大。近年肇慶高鐵及城軌相繼落成，由香港乘高鐵出發，80分鐘直達肇慶東站。肇慶直達深圳機場的城軌亦正式開通，搭一趟城際軌道列車就能由肇慶到達廣州、深圳、佛山和東莞多個灣區核心地點，未來更會引入珠海至肇慶高鐵（即珠江肇高鐵）等線路，肇慶交通可完全融入「軌道上的大灣區」。

上述度假村項目位置接駁廣深佛莞港澳交通圈，距離鼎湖山站只有200米，1小時貫穿珠三角。沈永年表示，肇慶萬達國家度假區項目定位為世界級度假勝地，規劃成「一區五中心」，分別是國家度假中心、國際賽事中心、特色文化中心、商業消費中心和國際會議中心。區內設有11個文化旅遊主題區，包括滑雪樂園、室內水樂園、特色小鎮、國際會議中心、星級溫泉酒店群、大型演藝劇場等。項目首推住宅項目「萬達西江府」，單位面積約70至147平方米，售價47萬元人民幣起。

明報記者 龍彩霞

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