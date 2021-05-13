經濟

香港地產

傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億

【明報專訊】高銀金融（0530）主席潘蘇通屢傳財困，近年先後出售多個物業，市場最新傳出，潘蘇通持有的南區深水灣道75號屋地，最新獲買家以約33億至36億元洽購，就上述洽購，本報向潘蘇通外判公關公司查詢，該公司指「此乃個別股東之私人事務，集團不作評論。」

上述深水灣道75號屋地，地盤面積21,420方呎，以地積比0.75倍計，最高可建樓面16,065方呎，若以洽購價33億至36億元計，即每方呎樓面地價約20.5萬至22.4萬元水平。

加列山道洋房 傳160萬租破頂

資料顯示，潘蘇通2017年以25億元向恆和珠寶（0513）創辦人陳聖澤購入上述物業，以現時洽購價計，物業4年來帳面升值約8億至11億元。本報翻查公司註冊處資料顯示，持有上述物業之公司，上月與一海外註冊公司簽訂貸款協議，獲批不多於22.25億元貸款。

另一方面，超級豪宅租賃活躍，山頂加列山道73號洋房，實用面積約7022方呎，5房間隔，連約7000方呎花園，市傳最新以月租約160萬元租出，若消息屬實，將創全港最貴租金洋房紀錄，實用呎租約228元。事實上，今年山頂有多宗大額洋房租賃成交，如九倉（0004）發展的種植道11 PLANTATION ROAD，當中實用10,804方呎的1號屋，3月時以月租135萬元租出，實用呎租約125元。

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