利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙

維港滙I特色戶6533萬沽 實呎4.7萬

利‧晴灣23已推出全數可供公眾購買的117伙的價錢，整批折實均呎2.05萬元，單位折實價465萬至1262萬元，明天截止認購登記。事實上，九龍新盤不乏大額成交，會德豐及信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，透過招標售出2座30樓A室，實用1390方呎連平台4房特色戶，成交價6533萬元、實呎4.7萬元。

新地（0016）南昌站匯璽錄本月首宗一手成交，最新售出低座日鑽匯16樓B室、實用1624方呎3房間隔，成交價5091.24萬元、實呎3.13萬元。會德豐啟德OASIS KAI TAK，沽出低座C座地下至1樓A室4房特色戶，實用1448方呎連花園、附室內裝修家俬，成交價4966.6萬元、實呎3.43萬元。

匯璽本月開齋 3房5091萬易手

本月熱賣新盤，已累售433伙，套現94億元的路勁（1098）黃竹坑港島南岸晉環，除周六第三輪以價單形式推售160伙外，集團銷售及市場推廣總監封海倫指，晉環周六亦推出8伙招標，包括4伙1A座複式戶，實用1292方呎4房設計，成交呎價有機會再創新高；翻查資料，晉環最高成交呎價為5.41萬元（4房標準戶）。

不過，仍有個別新盤買家撻訂離場，估計主要新盤本月累錄近10宗撻訂，當中恒大（3333）屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣2期新錄3宗，單位實用238至291方呎，原於本月初以433萬至538萬元售出，各買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約22萬至27萬元，殺訂總額料約76萬元。