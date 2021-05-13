藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬

朗怡居2房693萬沽 逼近屋苑紀錄

中原高級分區營業董事伍錦基指，藍塘傲5座高層B室，實用405方呎，近日以800萬元獲買家承接，實呎19,753元，創屋苑1房二手做價及呎價新高。原業主2016年以578萬元一手購入上址，帳面獲利222萬元或38%。單位原業主售出單位後，再以1380萬元購入同屋苑3座中層D室，實用677方呎，3房間隔，實呎20,384元，為屋苑二手成交呎價首破2萬元大關，創屋苑二手呎價新高。單位原業主則於2016年一手以1123萬元購入上址，帳面獲利257萬元或23%。

此外，美聯助理區域經理張瑋津表示，元朗朗怡居3座高層D室，實用552方呎，2房間隔，獲外區上車客以692.8萬元購入，實呎12,551元，成交價逼近屋苑同類單位逾兩年前以約705萬元所創下的紀錄。原業主2012年4月286萬元購入單位，帳面獲利406.8萬元或1.4倍。

泓景臺2房反價20萬至920萬易手

另中原副區域營業董事歐陽振邦表示，西九四小龍之一的荔枝角泓景臺，位於2座極高層E室，實用面積471方呎，2房間隔，業主成交前反價20萬元，最終以920萬元沽出，實呎19,533元。原業主2010年3月352萬元買入，帳面獲利568萬元或1.6倍。

此外，中原地產高級營業經理高鵬亦稱，薄扶林貝沙灣4期5座中層A室，實用1798方呎，4房間隔，最新以約7200萬元連兩個車位易手，創屋苑同類型單位近3年成交價新高，實呎40,044元，原業主2006年2288萬元購入，並以約60萬元購入兩個車位，總價約2348萬元，帳面獲利4852萬元或逾2倍。