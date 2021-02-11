旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎

翻查資料，集團始創人利希慎，年輕時在美國接受教育，完成學業後回流返港經商，1923年向渣甸洋行購入原本為渣甸山的土地，及後將該地改作物業發展，地標建築包括利園遊樂場、利園酒店、利舞臺等。部分物業在1980年代興建，並在2010年後作重建或翻新，其中利園1至6期發展，希慎將該地段一帶的建築群命名為利園區。

傳希慎同區申強拍

除商業物業外，希慎在港島區內亦有住宅項目，包括位於堅尼地道的竹林苑、銅鑼灣白沙道及蘭芳道收購得來的住宅。另市場消息亦曾指，去年有財團向土地審裁處就銅鑼灣霎東街及勿地臣街多幢舊樓申請強拍，估值逾10億元，據傳真正的收購者亦是希慎或有關人士。