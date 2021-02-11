希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場

明報記者 甘潔瑩

上述商業地是繼2019年11月，新地（0016）以破官地紀錄價以422億元、每呎樓面地價1.33萬元投得西九龍高鐵站上蓋商業項目後，近一年半以來政府終再度售出商業地，亦是今年度首幅百億地王。希慎中標後公布，集團佔項目六成權益，華懋則佔四成。翻查資料，希慎已多年沒有奪得政府官地，對上一次要追溯至2016年11月，伙香港興業（0480）以33.93億元，連奪大埔露輝路兩幅住宅官地；據地政署資料顯示，該項目至上月底仍未申請預售。

每呎樓面1.8萬 高估值上限15%

希慎主席利蘊蓮表示，項目是一項戰略性的長期投資，將有助於優化集團的資產組合。她又指，項目將為利園區的未來發展和營運創造進一步的協同效應，並為集團增加穩定的經常性租金收益，通過加強和提升集團核心業務，令集團擁有一個更有效的平台，在香港以及其他地區開展未來的增長項目。華懋集團行政總裁蔡宏興表示，很高興能與區內發展經驗最豐富的希慎合作，相信可與利園區發揮協同效應，除了提供商店及寫字樓樓面，項目更帶有社區設施及公眾休憩空間，為社會創造共享價值。

利蘊蓮：具協同效應 增集團租金收益

資料顯示，銅鑼灣加路連山道商業地佔地約15.9萬方呎，可建最多107.6萬方呎樓面。賣地章程顯示，該地需要預留部分樓面興建一所地區康復中心及幼兒中心，以及不少於125個停車位的公眾停車場，亦要提供小巴等公共交通上落客設施。另中標者亦要預留北面位置，興建一條私人業主主導的行人天橋，接駁希慎旗下利園6期。

美聯測量師行董事林子彬認為，希慎作為銅鑼灣大地主，投得地皮可以加強在區內物業的領導地位，加上賣地章程要求中標者興建行人天橋接駁希慎利園6期，地皮效益較其他發展商高，因此作價較預期高。林又指，啟德及東涌商業地流標，主要與區內發展尚未成熟有關。萊坊執行董事林浩文亦指，今次中標發展商在同區有多個項目，可產生巨大協同效應，預計總投資額約260億至280億元。美聯工商舖行政總裁黃漢成稱，加路連山道地皮賣地結果對下月中截標的中環新海濱地王會有一定前瞻性，相信中環地王流標機會不大，或會有驚喜。