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經濟
2021年5月13日星期四
技術取勝
投資策略
通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多
今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手
科指撐起港股 恒指夜期大低水
小米剔出美政府黑名單 股價飈逾6%
4部委開會洽房產稅試點 內房急挫
京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債
「HKTV極速送」撼foodpanda 伙第三方物流平台Zeek 最低運費10元
電能霍建寧：再與長建談合併過時
羚邦料今年推5套電影 港產片為主
阿里健康有份投資 零氪傳來港上市集資39億
折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元
美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒
伙建行淡馬錫合資 貝萊德控股內地理財公司獲批
美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%
軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄
歐盟要求亞馬遜補稅遭駁回
英GDP按季跌按月回升
張兆聰：科技股反彈 明源雲3連陽值博
李曉佳：政府請睇奧運咁好死？
技術取勝：龍湖不宜失守45元
快運手推車極速沽清
劉思明：政策風險緩 中教回調可吼
周顯：利用財技去走資
湯文亮：不是來自內地的新香港人
希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場
旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎
藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬
利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙
傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億
「磁帶大王」一周沽灣仔兩舖 套5180萬
肇慶追落後 樓價5年看升一倍
灣區須知：內地置業要清楚土地前身用途
新港人推升樓價 陸叔及早掃物業 「香港炒股票不一定發達，買樓就會發達！」
金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋
技術取勝：龍湖不宜失守45元
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