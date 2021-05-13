李曉佳：政府請睇奧運咁好死？

可能有讀者覺得，政府貼錢買起東奧轉播權，電視台「免費午餐」何樂而不為？但以第一項，五家持牌電視台需要在免費電視頻道播放不少於900小時的奧運賽事，以及在收費頻道播放不少於2000小時的賽事，雖然不用付轉播費用，但直播設備、人手、到東京採訪的交通、住宿等，加加埋埋絕非小數目。

所涉設備人力成本非小數目

筆者翻看分別投得2012年及2016年奧運轉播權的有線（1097）及TVB（0511）當年年報，有線當時播映節目時數是1600小時，不達標；TVB節目時數2000小時，算是合格。當中涉及的設備和人力成本有多少，兩家電視台都沒有具體披露。

筆者嘗試計算一下，2012年奧運轉播費1.2億元，同年有線營運成本尚且只增加逾1億元，似乎成本拉上補下減少影響，但全年營運虧損亦擴大至2.74億元。

轉播里約奧運 TVB「蝕到喊」

至於2016年里約奧運TVB更是「蝕到喊」，轉播費1.6億元，同年節目及版權成本大增2.44億元，當中大部分源自奧運節目。值得留意的是，2012年有線未有提及廣告情况，但至2016年TVB表明廣告銷售「未達預期」，令同年經營溢利跌近四成。

2012年廣告已經麻麻，今次五台齊播，加上有其他不同媒體平台「爭食」，廣告收入恐怕堪憂。

不過，筆者估計奧運轉播恐怕也是「重要任務」，五家電視台就算蝕本也必須笑着答應。事關國家近期積極向各大國際運動賽事搞「疫苗外交」，先是提出向日本奧委會送上科興疫苗供運動員接種，雖然未竟全功，但改為向不同國家埋手後，已成功游說巴西及烏克蘭為運動員接種；然後南美足協又承諾，在美洲國家盃讓各國球員接種科興疫苗，當然，還有明年在北京舉辦的冬季奧運會……

睇奧運兼睇科興貢獻 推銷疫苗

國家對今次奧運會那麼看重，港府今次慷納稅人之慨，讓香港觀眾們睇奧運之餘，順便認識下科興疫苗的貢獻。林鄭說不定還可以作為示範，笑着邀請市民接種科興，無他，現時在港堆積如山的科興疫苗，總要為它們找個方法推銷吧？

[李曉佳 財經澡堂]