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軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄

【明報專訊】受惠於旗下願景基金（Vision Fund）的豐厚回報，軟銀集團（SoftBank Group）在截至今年3月底的2020財年，全年利潤達4.99萬億日圓（約3562億港元），是日本企業史上最高的年度利潤，使軟銀成為繼蘋果和沙特阿美之後，全球第三大賺錢的企業。

外賣及電商投資帶動

美國外賣送餐平台DoorDash，與韓國電商巨頭Coupang等實現上市，提升了軟銀的利潤。最新的財年表現，完全扭轉其對上一個財年的頹勢。在截至2020年3月底的2019財年，軟銀因投資共享辦公室WeWork等失利，而錄得9615億日圓（約690億港元）的破紀錄虧損。

軟銀在第四財季的利潤達1.9萬億日圓（約1358億港元），當中大部分來自Coupang的投資收益。該公司3月上市，截至該月底，願景基金在Coupang的股份價值約280億美元，是其投資成本的10倍以上。這些收益抵消了軟銀股票交易部門的衍生品虧損。

未兌現股份計入利潤 阿里股價影響大

不過，軟銀將未實現的損益（名下尚未兌現的股份）計入季度利潤，當其持有的部分股份價格波動，軟銀的利潤亦會有巨大變化。軟銀行政總裁孫正義稱，阿里巴巴股權佔軟銀淨資產的43%。

（綜合報道）

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