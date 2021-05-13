美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%

憂復蘇受累 道指延續跌勢

通脹按年大幅增長，也涉及基數效應。美國去年同期受疫情影響，經濟普遍停擺，當時的通脹率極低，料未來數月的通脹增長仍將受到扭曲。不過通脹按月升幅已有所加快，4月的CPI按月升0.8%，較分析師預期高0.6個百分點。

CPI是衡量消費者為商品和服務所支付的費用，包括衣服、雜貨、餐飲，娛樂及汽車等。美國4月的二手車價格按月升10%，是1953年有紀錄以來最大的單月升幅。由於全球晶片短缺，抑制新車的產量，導致二手車價格飛漲。二手車的升幅，為美國上月的CPI增長貢獻近三分之一。

原料工資上漲 開始轉嫁消費者

商界開始將大宗商品價格及工資上漲的成本轉嫁消費者。4月的食物價格按月升0.4%。全美獨立企業聯合會的調查顯示，約36%美國小企表示已在4月加價，比例是1981年以來最高。

雖然美國上月能源價格按月微跌，但若跟去年同期對比，4月整體能源價格按年升25%，其中汽油價格升幅達49.6%。短期內，汽油價格將繼續高企。美東油管系統因黑客入侵而癱瘓，全美汽油平均零售價升穿每加侖3美元，是2014年以來首次。國際能源署（IEA）預期，油組與盟友（OPEC+）年底的原油供應每天存在250萬桶缺口。國際油價昨晚升逾1%，觸及9周高位。布蘭特期油逼近每桶70美元，紐約期油每桶在66.4美元左右徘徊。

汽油價按年升近半 加重消費開支

剔除食品及能源價格的核心通脹，上月按月升0.9%，是1982年4月以來最大按月升幅。通脹加快背後源於多個因素，包括供應瓶頸。電子產品所需的半導體供應不足，加上3月蘇伊士運河航運受阻，導致貨運物流延誤。經濟活動重啟，也令大宗商品及各種貨品的需求飈升。

由於美國政府發放大量援助金，加上消費者在疫情期間減少外出消費所增加的儲蓄，都催谷了消費的需求。市場憂慮，若通脹持續高企，可能促使聯儲局提前收緊貨幣政策。

橋水警告拜登正製造泡沫經濟

橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）警告，拜登政府的大規模刺激經濟措施，將加劇通脹和美元貶值的風險，可能導致大量資金流入經濟。他預期市場可能難以消化美國政府的新債，令聯儲局不得不持續「放水」，製造經濟泡沫。索羅斯的軍師德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）亦警告超級寬鬆政策長遠將威脅美元穩健。

（綜合報道）

[國際金融]