經濟

美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒

【明報專訊】香港美國商會昨公布一項調查顯示，有42%受訪會員考慮甚至正計劃離開香港，當中逾六成會員指《港區國安法》令其感到不安。過半數有意離港會員稱會短期內求去。除《國安法》，對港府抗疫成效存疑，以及樓價和教育問題，都是欲離港的原因。另外，生活質素好、商業環境佳及毗鄰內地市場，是會員願意留港的主因。

明報記者 陳子凌

是次調查於5月5日至9日期間進行，獲325名會員回覆，佔香港美國商會成員的24%。受訪會員中的42%、即137名會員表示會考慮或正計劃離開香港，當中有3%已立即着手離港事宜，有10%表示夏季結束前會離開，15%最遲年底前動身；另有24%表明只要找到新地方便「即走」；餘下48%打算3至5年內行動。

調查顯示，有意離港的會員當中，62%表明因為《港區國安法》令人感到不安，有會員更稱，以前從不會擔心自己的言行，但《國安法》實施後一切已改變，因為國安法界線模糊又隨意，不想自己繼續活在隨時被以言入罪的恐懼中。

選擇留港會員 近77%稱生活質素好

除《國安法》，對於抗疫造成對生活的影響，以及對香港競爭力漸失的擔憂，都是會員求去主因；此外，樓價、教育等生活成本太高也令人意興闌珊。有會員甚至認為，本港部分媒體甚至政府都在渲染反外國情緒，令人感到不舒服。

一些留言也流露出美商對香港的不捨和惋惜，有美商稱：「香港永遠是一個美好而特別地方，但它將不再是過去的香港。」另有人稱：「香港人不開心，看不到有好轉迹象，只會持續不快樂。」

至於選擇繼續留港的58%、即188名會員，當中近77%稱香港生活質素好是願意留下的主因，逾五成看重香港優秀營商環境；約49%覺得留港能保證未來工作及生活。決定留港的美商，有認為《國安法》、疫情及住屋、教育等問題不是香港獨有，香港仍有毗鄰內地的優勢；也有美商留下是因為喜歡香港並已視之為「家」。

香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）表示，每日總有人問她是否有很多外國人離開，這次調查顯示了他們的顧慮。早泰娜又稱，香港是受到外國人青睞的多元化商業中心，但史無前例的離港潮，反映香港國際地位正陷入十字路口。根據今次調查結果，她強烈建議港府要密切關注在港外國人的情緒，通過加深彼此了解，緩解他們的主要擔憂，才能令香港繼續保持競爭力。

邱騰華：海外機構投資平穩

商務及經濟發展局長邱騰華昨日回應，商界去留有不同因素，但數據反映，去年仍有超過9000家國際企業在港設立地區總部，海外機構在香港的投資情况，表現持續平穩，與以往數字相若。

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