折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元

恒大汽車昨收報51.15元，折算配股價為40.92元。值得留意的是，今次交易以「T+5」方式進行，加上折讓達兩成，或觸發恒大汽車股價大幅震盪。根據交易文件，恒大今次配售基本出售2億股恒大汽車股份，可按反應額外出售1億股，接貨買家有90日禁售期。

接貨買家90日禁售期

此前，恒大汽車在1月尾才公布向華置（0127）大股東、前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）、京基集團董事長陳華及中洲集團創辦人黃光苗等6名投資者配股，當時定價為每股27.3元，共增發約9.52億股新股。若按是次恒大賣股價每股40.92元計，甘比等人每股帳面仍賺約五成。恒大汽車另公布，截至昨日其在中國及國外總共申請專利3012件，其中已獲得授權專利1355件。

達能悉售蒙牛 套現最多154億

此外，乳業股蒙牛（2319）遭股東配售。據銷售文件，法國食品集團達能（Danone）尋求出售其所持有全部蒙牛股份3.875億股，是次出售價為每股38.95至39.8元，較昨收市價折讓5%至7%，套現最多154億元。完成後，達能將不再持有蒙牛。