羚邦料今年推5套電影 港產片為主

內地「先審後播」影響不大

趙小燕續稱，公司早於2016年已跟串流平台Netflix合作，即使近來市場競爭加劇，導致個別平台出現「天價」交易，但強調做生意追求長久合作，集團首選合作伙伴仍是Netflix。另羚邦亦有跟嗶哩嗶哩（9626）合作，對於中國廣電總局日前公布「先審後播」新措施，趙小燕強調公司會做好把關，影響不大。

羚邦首次參與發行的荷李活電影《誣罪審判》昨天首映，趙小燕稱今年將有約5套電影推出，以港產片為主，當中包括《濁水漂流》及《殘影空間》。

伙Gucci推Bananya香蕉喵產品

至於集團有份投資的港產片《一秒拳王》今年3月上映，票房至今逾1600萬元，趙小燕期望票房可達至2000萬元。另她表示，《一秒拳王》的電影播放權已售予Fox；內地方面仍待有關當局審批，坦言「依家（審批）好似嚴咗」。

羚邦日前宣布跟知名品牌Gucci合作，推出一系列Bananya香蕉喵的產品，趙小燕認為每個品牌特質不同，集團亦有跟迅銷（6288）旗下品牌UNIQLO合作，透露7月再有大型合作待公布。羚邦昨天收報0.24元，跌2.83%。