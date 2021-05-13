電能霍建寧：再與長建談合併過時

李澤鉅：長建股價被嚴重低估

在李澤鉅指長建股價被嚴重低估時，長建及電能的股價在過去半年已經累計反覆上升23.27%及20.77%（見圖）。李澤鉅表示：「如果以英國近期一宗配電公司售出價的監管資產價值（RAV）倍數計估值，英國的水務、配電、配氣及所持電能的股權價值，已差不多等於現時的長建股價，其他英國業務如UK Rail等，連同加拿大、澳洲、中港業務及資產價值未能夠反映，足見目前股價遠遠被低估。」他指將來集團會視乎需要時進行回購。在市場注重減碳、低碳及綠色能源之時，李澤鉅補充，長建已經在英國開發氫能源列車及測試，於澳洲發展大型再生能源項目，到新西蘭發展甲醇轉能源，甚至於歐洲及加拿大分別進行垃圾轉能源及風電投資。

電能英澳燃氣業務試用氫氣助減排

電能方面，蔡肇中稱，已着手在英國及澳洲的燃氣業務試用氫氣推動減排。當中他們在澳洲以太陽能技術轉氫氣後，已將5%氫氣注入燃氣網絡，將來會試提高比率至20%，藉此提升減排程度。另在英國試驗將燃氣項目注入氫氣的比例，由20%提高至100%。港燈方面，行政總裁尹志田表示，受到疫情影響，去年整體售電收入及售電量分別按年跌3.1%及3.75%，但到今年售電情况比去年好很多，客户有困難拖欠電費情况有些轉差卻不嚴重。港燈為配合餘下3年發展計劃逾百億元投資，會保留資本應付發展同時，期望繼續穩定派息。另港燈擬更新離岸風電計劃，引入更大機組，並將與政府商討，冀盡快動工。同時他們正探討透過本身開發及客戶安裝設施，引入更多再生能源及更多零碳技術。