「HKTV極速送」撼foodpanda 伙第三方物流平台Zeek 最低運費10元

明報記者 蕭嘉聰

目前HKTV極速送主打一小時內送貨，用戶最低消費金額為50元，訂單金額200元以上收取運費10元，200元以下費為20元。周慧晶表示，發展一小時速遞及外賣送遞是希望發展成數碼生態圈，上述服務只是一部分內容，近日亦推出二手交易平台，令HKTVmall服務更完善。

主打一小時內送貨 最低消費金額50元

現時已有1600間餐廳加入HKTVmall的外賣服務，問及與本地外賣龍頭之一foodpanda的競爭，周慧晶認為，彼此重心不一樣，集團希望滿足客戶需要，今年已推出數據共享庫，為商戶尋找潛在客戶群、建立品牌形象。至於foodpanda推出的pandago服務，最快可在20分鐘內送遞產品，她認為，極速送「最快都可以（較一小時）再快啲」，服務是主打方便，貨品選擇亦十分重要。

試業階段 首3個月商戶佣金率15%

她指出，極速送服務處於試業階段，首3個月商戶佣金率為15%，冀於年底前覆蓋100間O2O店。過去店舖只得200至300方呎，現時因應業務發展，將選擇更大面積的門店，以同時提供自取、即場購物及極速送服務。另外，現時加盟零售點包括寵物用品、玩具等種類，周慧晶表示，今年底目標是增至6000個零售點，正與逾百個街市濕貨攤檔傾談合作，又希望加入小家電、五金類產品，但不會要求商戶只可與極速送合作。

至於阿里巴巴（9988）旗下天貓香港上周正式進軍香港市場，周慧晶形容「對生意額完全無影響」，認為香港消費者一直可購買天貓產品，現時正式攻港，更是反映香港網購市場潛力很大。她又稱，HKTVmall在物流方面有優勢，亦是值得消費者信賴的網購平台，例如設有價格走勢圖，不擔心帶來競爭。

自天貓上周宣布正式攻港後，港視股價已偏軟，昨日收市報9.4元，單日雖升0.64%，惟較上周一收市價已跌近一成。