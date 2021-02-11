經濟

「HKTV極速送」撼foodpanda 伙第三方物流平台Zeek 最低運費10元

【明報專訊】香港電視（1137）昨宣布，與第三方物流平台Zeek合作推出一小時到戶送貨及外賣服務「HKTV極速送」，不設訂單金額及貨品上限，現已覆蓋70間O2O門店及800個零售點。集團行政總裁（香港）周慧晶強調，不擔心與HKTVmall本身構成競爭，因兩者是滿足客人不同需要，例如HKTVmall多購買較重的貨品，極速送服務為即時產品較多，貨品體積及銀碼較細。

明報記者 蕭嘉聰

目前HKTV極速送主打一小時內送貨，用戶最低消費金額為50元，訂單金額200元以上收取運費10元，200元以下費為20元。周慧晶表示，發展一小時速遞及外賣送遞是希望發展成數碼生態圈，上述服務只是一部分內容，近日亦推出二手交易平台，令HKTVmall服務更完善。

主打一小時內送貨 最低消費金額50元

現時已有1600間餐廳加入HKTVmall的外賣服務，問及與本地外賣龍頭之一foodpanda的競爭，周慧晶認為，彼此重心不一樣，集團希望滿足客戶需要，今年已推出數據共享庫，為商戶尋找潛在客戶群、建立品牌形象。至於foodpanda推出的pandago服務，最快可在20分鐘內送遞產品，她認為，極速送「最快都可以（較一小時）再快啲」，服務是主打方便，貨品選擇亦十分重要。

試業階段 首3個月商戶佣金率15%

她指出，極速送服務處於試業階段，首3個月商戶佣金率為15%，冀於年底前覆蓋100間O2O店。過去店舖只得200至300方呎，現時因應業務發展，將選擇更大面積的門店，以同時提供自取、即場購物及極速送服務。另外，現時加盟零售點包括寵物用品、玩具等種類，周慧晶表示，今年底目標是增至6000個零售點，正與逾百個街市濕貨攤檔傾談合作，又希望加入小家電、五金類產品，但不會要求商戶只可與極速送合作。

至於阿里巴巴（9988）旗下天貓香港上周正式進軍香港市場，周慧晶形容「對生意額完全無影響」，認為香港消費者一直可購買天貓產品，現時正式攻港，更是反映香港網購市場潛力很大。她又稱，HKTVmall在物流方面有優勢，亦是值得消費者信賴的網購平台，例如設有價格走勢圖，不擔心帶來競爭。

自天貓上周宣布正式攻港後，港視股價已偏軟，昨日收市報9.4元，單日雖升0.64%，惟較上周一收市價已跌近一成。

相關字詞﹕HKTV極速送 周慧晶 天貓香港 香港電視 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多
通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多
今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手
今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手
科指撐起港股 恒指夜期大低水
科指撐起港股 恒指夜期大低水
小米剔出美政府黑名單 股價飈逾6%
小米剔出美政府黑名單 股價飈逾6%
4部委開會洽房產稅試點 內房急挫
4部委開會洽房產稅試點 內房急挫
京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債
京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債
電能霍建寧：再與長建談合併過時
電能霍建寧：再與長建談合併過時
羚邦料今年推5套電影 港產片為主
羚邦料今年推5套電影 港產片為主
阿里健康有份投資 零氪傳來港上市集資39億
阿里健康有份投資 零氪傳來港上市集資39億
折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元
折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元
美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒
美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒
伙建行淡馬錫合資 貝萊德控股內地理財公司獲批
伙建行淡馬錫合資 貝萊德控股內地理財公司獲批
美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%
美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%
軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄
軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄
歐盟要求亞馬遜補稅遭駁回
歐盟要求亞馬遜補稅遭駁回
英GDP按季跌按月回升
英GDP按季跌按月回升
張兆聰：科技股反彈 明源雲3連陽值博
張兆聰：科技股反彈 明源雲3連陽值博
李曉佳：政府請睇奧運咁好死？
李曉佳：政府請睇奧運咁好死？
技術取勝：龍湖不宜失守45元
技術取勝：龍湖不宜失守45元
快運手推車極速沽清
快運手推車極速沽清
劉思明：政策風險緩 中教回調可吼
劉思明：政策風險緩 中教回調可吼
周顯：利用財技去走資
周顯：利用財技去走資
湯文亮：不是來自內地的新香港人
湯文亮：不是來自內地的新香港人
希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場
希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場
旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎
旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎
藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬
藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬
利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙
利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙
傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億
傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億
「磁帶大王」一周沽灣仔兩舖 套5180萬
「磁帶大王」一周沽灣仔兩舖 套5180萬
肇慶追落後 樓價5年看升一倍
肇慶追落後 樓價5年看升一倍
灣區須知：內地置業要清楚土地前身用途
灣區須知：內地置業要清楚土地前身用途
新港人推升樓價 陸叔及早掃物業 「香港炒股票不一定發達，買樓就會發達！」
新港人推升樓價 陸叔及早掃物業 「香港炒股票不一定發達，買樓就會發達！」
金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋
金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋