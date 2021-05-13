經濟

京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債

【明報專訊】國務院總理李克強昨日召開國務院常務會議，要求加大對受疫情影響行業的金融支持，包括對民航、文旅、線下零售、住宿、交通運輸等行業的金融服務，以及對製造業升級發展的融資支持。此外，會議要求進一步加強小微金融服務，試點建立個體工商戶信用貸款評價體系；支持發行不低於3000億元（人民幣，下同）的小微企業專項金融債，以及確保5間國有大型銀行的普惠小微貸款增長達到30%以上。會議亦提出要做好市場調節應對大宗商品價格急速上升的連帶影響。

中國4月金融數據全遜預期

人行昨公布，4月份廣義貨幣（M2）增速8.1%，較3月低1.3個百分點，差過市場預期的9.2%，是2019年7月後新低。4月新增貸款1.47萬億元，較3月份的2.73萬億元有顯著收窄，低於估計的1.6萬億元。4月社會融資規模增量為1.85萬億元，遜預期的2.29萬億元，也比3月的3.34萬億元有所收縮。

此前市場已預計，隨着信貸需求減弱及監管嚴查經營貸，4月新增信貸料大降。社融規模增量大減，亦與企業債融資低迷、政府債券尚未大規模放量有關，4月企業債券淨融資3509億元，按年少5728億元；政府債券淨融資3739億元，按年只多382億元。

人行委員：融資需求減少

人行貨幣政策委員會委員王一鳴卻認為，4月數據反映金融體系對實體經濟仍保持較強支持力度。一方面新增貸款對比2019年增加4525億元，表明企業融資需求仍然旺盛；另一方面，去年同期企業受疫情衝擊，自有資金嚴重不足，需要額外融資支持。而今年以來經營明顯好轉，流動資金相對充裕，融資需求相應有所減少。

相關字詞﹕國務院常務會議 社會融資規模 新增人民幣貸款 廣義貨幣（M2）

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