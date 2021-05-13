京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債

中國4月金融數據全遜預期

人行昨公布，4月份廣義貨幣（M2）增速8.1%，較3月低1.3個百分點，差過市場預期的9.2%，是2019年7月後新低。4月新增貸款1.47萬億元，較3月份的2.73萬億元有顯著收窄，低於估計的1.6萬億元。4月社會融資規模增量為1.85萬億元，遜預期的2.29萬億元，也比3月的3.34萬億元有所收縮。

此前市場已預計，隨着信貸需求減弱及監管嚴查經營貸，4月新增信貸料大降。社融規模增量大減，亦與企業債融資低迷、政府債券尚未大規模放量有關，4月企業債券淨融資3509億元，按年少5728億元；政府債券淨融資3739億元，按年只多382億元。

人行委員：融資需求減少

人行貨幣政策委員會委員王一鳴卻認為，4月數據反映金融體系對實體經濟仍保持較強支持力度。一方面新增貸款對比2019年增加4525億元，表明企業融資需求仍然旺盛；另一方面，去年同期企業受疫情衝擊，自有資金嚴重不足，需要額外融資支持。而今年以來經營明顯好轉，流動資金相對充裕，融資需求相應有所減少。