科指撐起港股 恒指夜期大低水

北水淨流入98億元，為過去3個月以來最多。昨日北水集中買騰訊（0700），淨流入近40億元。恒指夜期昨晚再跌穿28,000點，至今晨零時15分報27,768點，低水463點。

近百億北水加持 3個月最多

港股昨日焦點盡在科網股回陽，除了小米以外，另一重磅股阿里亦抽高6.07%。其他主要科網股如美團扭轉十連跌，抽高2.49%，騰訊亦升2.4%，4股合共推高恒指248點。反之重磅金融股友邦（1299）、匯控（0005）及平保（2318）受壓，抵消大市部分升幅，三者分別下跌1.06%、0.83%及0.86%。不過，就算昨日科網股全部抽高，但美團、快手及百度等，都是經過過去十天跌超過10%後，稍作反彈（表1）。

另MSCI指數調整，香港指數方面，加入周大褔及在美國上市的富途，周大福昨抽高6.15%至13.12元，拉近上市價15元，富途周二大升7%後昨晚初段又急跌7%。至於被剔出指數的ASM太平洋（0522）則跌5.95%。中國指數方面，獲納入的福萊特玻璃（6865）升幅最大，達6.55%，其他獲加入指數的股份走勢個別發展（表2）。

經港股通南下的北水方面，淨流入達98.1億元，為2月中以來高位，北水焦點在騰訊、美團及小米。單騰訊一股便獲淨流入37.46億元。

專家：恒指恐下試250天線

儘管在科網股支持下，港股再次炒高，不過永裕證券董事總經理謝明光表示，科網股之前炒升幅度甚高，現時經過一輪調整後純為反彈而已，後市未見太樂觀。由於昨日恒指一度插穿28,000點，恐後市仍有機會向下，投資者只能夠視乎科網股個別情况去買賣。第一上海首席策略師葉尚志表示，國企指數已經跌穿250天線，科技指數亦連穿多條平均線，恒指亦恐邁向250天線26,400點水平。