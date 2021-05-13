經濟

科指撐起港股 恒指夜期大低水

【明報專訊】恒生科技指數連跌3日後，昨日終於反彈2.76%，連帶恒指亦回升217點，收報28,231點，同樣扭轉三連跌局面。其中小米（1810）與美國防部達成和解，大升逾6%（見另稿），領升科指和恒指。美團（3690）經過十連跌後，昨日終見首天反彈近2.5%，但升幅不及阿里巴巴（9988）的6%，九連跌的百度（9888）及快手（1024）亦升約4%。

北水淨流入98億元，為過去3個月以來最多。昨日北水集中買騰訊（0700），淨流入近40億元。恒指夜期昨晚再跌穿28,000點，至今晨零時15分報27,768點，低水463點。

近百億北水加持 3個月最多

港股昨日焦點盡在科網股回陽，除了小米以外，另一重磅股阿里亦抽高6.07%。其他主要科網股如美團扭轉十連跌，抽高2.49%，騰訊亦升2.4%，4股合共推高恒指248點。反之重磅金融股友邦（1299）、匯控（0005）及平保（2318）受壓，抵消大市部分升幅，三者分別下跌1.06%、0.83%及0.86%。不過，就算昨日科網股全部抽高，但美團、快手及百度等，都是經過過去十天跌超過10%後，稍作反彈（表1）。

另MSCI指數調整，香港指數方面，加入周大褔及在美國上市的富途，周大福昨抽高6.15%至13.12元，拉近上市價15元，富途周二大升7%後昨晚初段又急跌7%。至於被剔出指數的ASM太平洋（0522）則跌5.95%。中國指數方面，獲納入的福萊特玻璃（6865）升幅最大，達6.55%，其他獲加入指數的股份走勢個別發展（表2）。

經港股通南下的北水方面，淨流入達98.1億元，為2月中以來高位，北水焦點在騰訊、美團及小米。單騰訊一股便獲淨流入37.46億元。

專家：恒指恐下試250天線

儘管在科網股支持下，港股再次炒高，不過永裕證券董事總經理謝明光表示，科網股之前炒升幅度甚高，現時經過一輪調整後純為反彈而已，後市未見太樂觀。由於昨日恒指一度插穿28,000點，恐後市仍有機會向下，投資者只能夠視乎科網股個別情况去買賣。第一上海首席策略師葉尚志表示，國企指數已經跌穿250天線，科技指數亦連穿多條平均線，恒指亦恐邁向250天線26,400點水平。

相關字詞﹕周大福 阿里巴巴 小米 美團 恒生科技指數

上 / 下一篇新聞

通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多
通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多
今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手
今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手
小米剔出美政府黑名單 股價飈逾6%
小米剔出美政府黑名單 股價飈逾6%
4部委開會洽房產稅試點 內房急挫
4部委開會洽房產稅試點 內房急挫
京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債
京促增加重災行業支援 挺發3000億小微企業債
「HKTV極速送」撼foodpanda 伙第三方物流平台Zeek 最低運費10元
「HKTV極速送」撼foodpanda 伙第三方物流平台Zeek 最低運費10元
電能霍建寧：再與長建談合併過時
電能霍建寧：再與長建談合併過時
羚邦料今年推5套電影 港產片為主
羚邦料今年推5套電影 港產片為主
阿里健康有份投資 零氪傳來港上市集資39億
阿里健康有份投資 零氪傳來港上市集資39億
折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元
折讓兩成減持恒大汽車 恒大最多套123億元
美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒
美商會：42%受訪會員擬離港 逾六成憂《國安法》 會長籲港府關注外國人情緒
伙建行淡馬錫合資 貝萊德控股內地理財公司獲批
伙建行淡馬錫合資 貝萊德控股內地理財公司獲批
美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%
美通脹衝破4% 12年最高 10年國債息重上1.68厘 納指早段插2%
軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄
軟銀去年度賺3562億 創日企史上紀錄
歐盟要求亞馬遜補稅遭駁回
歐盟要求亞馬遜補稅遭駁回
英GDP按季跌按月回升
英GDP按季跌按月回升
張兆聰：科技股反彈 明源雲3連陽值博
張兆聰：科技股反彈 明源雲3連陽值博
李曉佳：政府請睇奧運咁好死？
李曉佳：政府請睇奧運咁好死？
技術取勝：龍湖不宜失守45元
技術取勝：龍湖不宜失守45元
快運手推車極速沽清
快運手推車極速沽清
劉思明：政策風險緩 中教回調可吼
劉思明：政策風險緩 中教回調可吼
周顯：利用財技去走資
周顯：利用財技去走資
湯文亮：不是來自內地的新香港人
湯文亮：不是來自內地的新香港人
希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場
希慎擴銅鑼灣版圖 198億奪商業地王 與華懋合資 疫下首幅商業地免流標收場
旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎
旗下銅鑼灣物業增至近500萬呎
藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬
藍塘傲「串燒」破頂成交 實呎首見2萬
利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙
利‧晴灣23周日「曬冷」開售117伙
傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億
傳潘蘇通深水灣大宅獲洽購 高見36億
「磁帶大王」一周沽灣仔兩舖 套5180萬
「磁帶大王」一周沽灣仔兩舖 套5180萬
肇慶追落後 樓價5年看升一倍
肇慶追落後 樓價5年看升一倍
灣區須知：內地置業要清楚土地前身用途
灣區須知：內地置業要清楚土地前身用途
新港人推升樓價 陸叔及早掃物業 「香港炒股票不一定發達，買樓就會發達！」
新港人推升樓價 陸叔及早掃物業 「香港炒股票不一定發達，買樓就會發達！」
金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋
金邊如廿年前深圳 擬200萬買千呎屋