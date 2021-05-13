經濟

今批相對息率更高 中銀：最穩健抽10手

【明報專訊】去年通脹掛鈎債券（iBond）「重出江湖」，最終錄得45.63萬份申請，涉資383.6億元，每人最多分配4手。今年iBond發行額加碼至最多200億元，中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，投資者或能獲派更多iBond，建議投資者最穩健可抽10手，但提醒不應以數百萬元來大手認購，因為在循環分配機制下，每人會獲派相若手數。

周國昌表示，中銀上次iBond認購市佔率有四成，他預期今次經中銀認購的人數和人均認購金額，均會較去年發行的iBond上升，因為去年10月港元拆息較現時為高，現時定期存款利率較低，會使iBond更吸引，市場現時對通脹預期，亦較去年增加。此外，今年沒有去年發行時有螞蟻集團般大型招股活動搶去iBond的注意力。

近期股市投資氣氛較差，耀才證券研究部總監植耀輝認為，目前在市况反覆下，iBond至少穩定派發定息會有吸引力，iBond認購無妨。

多間銀行推認購優惠

多間銀行已公布iBond認購優惠，兩間聯席牽頭行匯豐和中銀，將豁免投資者認購及持有債券的所有相關費用。花旗和恒生（0011）將豁免認購、存倉、代收利息、到期贖回、存入和轉出等費用。此外，耀才證券（1428）同時豁免暗盤買賣佣金，按金和利息全免等。

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