通脹升溫 分析料iBond派息逾2厘 發行規模可加至200億 歷來最多

明報記者 歐陽偉昉

今年iBond將於6月23日發行，24日在港交所上市。與去年安排相同，iBond發行年期為3年，每半年派息一次，每手申請價1萬元，持香港身分證的投資者每人可提交一份申請，投資者可通過配售銀行、證券經紀或中央結算認購債券。財政司長陳茂波表示，是次提高發行額，可讓更多市民參與，並進一步推動本地零售債市發展。

6月1日起接受認購

iBond保證利息維持去年的2厘水平，金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊表示，已考慮過去發行經驗、市場環境、現有市場產品息率等不同因素，認為現時安排合適。因為iBond利息設有隨通脹變動的浮息，市場預期在3年債券發行期內通脹可能升溫，投資者可能得到保證利息以上的回報。陳指出，iBond投資者無論在有沒有通脹下，皆可得到安心和可靠的回報，在目前低利息低通脹環境具吸引力，會有正面積極反應。

政府早前預期2022至2025年的通脹趨勢約為2%，陳家齊表示，通脹每年、每季或每月會有波動，亦存在疫情、經濟復蘇等不明朗因素。

本港零售消費受新冠疫情影響，去年第四季按年通縮0.3%，今年首季通脹亦僅0.9%。不過匯豐銀行大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，中國經濟發展保持順利，美國經濟在疫苗接種後復蘇，香港經濟可從中受惠，加上去年基數較低，預料未來通脹會升溫。

黃子卓預期，今年通脹會在第三季按年升至高位見4%，並在第四季回落至2.3%。是次iBond的首次派息，將計算5月至10月通脹，他預期次季和第三季的綜合通脹會按年上升約2.8厘，高於iBond保證息率2厘。

匯豐料下季通脹高見4%

近月原材料價格急漲，內地4月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上升6.8%，其對通脹的影響，黃子卓指同期消費價格指數（CPI）相對只升0.9%，估計生產價格要一段時間才會傳導至消費物價上。

星展香港經濟師謝家曦預期，今年香港通脹按年升至2%到2.5%水平，及後通脹不會高於3%。雖然人民幣升值和原材料價格上升，會為香港帶來輸入通脹，不過本港首季消費開支只升1.6%，尚未回到疫情前水平，另外中港未恢復正常通關，缺乏內地旅客，亦影響消費通脹，因此認為香港通脹不會太快。