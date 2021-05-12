經濟
黃清瑤 基金特區

基金特區

憂通脹升溫 中港股乏力 黃國英：減持部分新經濟股

【明報專訊】去年今日，不少新經濟股都蓄勢待發，準備迎接爆升浪潮。不過時至今日，疫情仍未退卻，多國又出現變種病毒，加上近日出現科網股災，再令恒指受壓。昨日（11日）恒指收報28,013點，跌581點或2.03%。豐盛金融資產管理董事黃國英接受本報專訪表示，現時市場受通脹憂慮影響，以致中港股市表現一蹶不振，尤其是科網股特別受通脹影響。他建議投資者一動不如一靜，宜持續觀察，看法亦不宜過淡或過於樂觀。

黃國英表示，目前環球市場都憂慮通脹升溫，因此看到有不少資金流入受惠通脹的板塊包括資源及金融股等，同時又沽出科技股。在香港，恒生指數主要權重股有不少是科技股如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）。尤其是本周初，美團（3690）創辦人王興於社交媒體上貼出嘲諷秦始皇的唐詩《焚書坑》，市場憂慮該文影射近日的監管環境，更導致周一及周二，公司市值蒸發共3888.6億元，昨日公司股價再跌5.25%，報249元。

追入煤炭石油金股如同賭博

在此情况下，市場有不少投資者將資金轉移至受惠通脹的板塊，或美國一些較穩健的科技股如微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）等；再加上中國人民銀行「收水」，於上月中展開逆回購等，都令港股缺乏上升動力，明顯跑輸其他市場。

近日市場有不少資訊類股份急升，如紫金礦業（2899）月內由9.5元水平，上升至近日13.3元高位、江西銅（0358）月內由15.4元低位上升至22.8元高位。那麼現時投資者應否追入呢？黃國英指出，追逐市場氣氛炒作有如賭博，如投資者不太憂慮現時市况，建議耐心等候或減持一些科技股、受內地政策或通脹升溫影響的股票，但不要全數沽出，以防市場突然有正面消息令上述股份回升。

審視持倉比例 不宜側重單一板塊

「煤炭、石油及金股最大問題是有執行風險，例如我們會傾向買入銅期貨（Copper Future），亦不會買入江西銅，對一些投資者來說，這些資源股是沒有選擇中的選擇，但要承受更大的跌價風險。」他直指，如投資者熱愛賭博才會跟風追入。對於科技股何時能有上升動力，他指過去十多年市場對通脹升溫沒有過大憂慮，現時無人能預測投資市場會有多大轉變，或能否消除憂慮，因此投資者最好暫時停止買賣，待看到明顯上升動力再買賣股票。

「是次風險的最大問題是，昔日長時間沒有人會憂慮通脹上升，但今次市場都認為通脹必定來臨，因此需要更長時間消化。」由於未來前景難以預測，因此他建議投資者要審視個人持倉佔比，不應側重於單一板塊。

他透露，日前公司已減持部分中港股及新經濟股，在市場氣氛欠佳的情况下，相信短期難有上升動力，並且將約5%至10%持股轉至資源類等板塊。相對香港，美股的科技企業未見有大幅調整，整體走勢仍在可預測範圍，加上不少美股如摩根大通（JPM）等走勢不俗，故此，他亦將美股持股比例提高，除此之外，亦有投資於日本及歐洲。

近日有聲音認為投資者可在現水平買入房託（REITs），一方面估值已回落至低水平，另一方面可有穩定收息。惟黃國英認為，房託僅屬短期炒作，長遠而言，本港零售商舖及辦公室租賃仍會受疫情影響。他以領展（0823）為例，指出公司難出現如2011年至2016年間股價持續上升的表現，並預測領展僅可能在未來5年內出現一次爆升機會。

看法過淡或太樂觀也不宜

總括而言，他建議投資者應審視個人可承受之風險，因通脹問題會否對股市造成長遠影響仍屬未知之數，可能事件發酵一後時間後，國家政策改變或令市場情緒再度樂觀，一旦負面消息消化，往往受影響的股票會大幅回升。因此，即使目前過於消極的市場情緒下，但投資者看法不宜過淡或過於樂觀。他特別提到，「目前市况不可能贏大錢，表現太差已經很好。若投資者持倉過於單一，應盡量分散投資。」

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]

上 / 下一篇新聞

恒指夜期失守二萬八 美團十連跌 美科技股震散亞太區 科指下試7500點
恒指夜期失守二萬八 美團十連跌 美科技股震散亞太區 科指下試7500點
須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成
須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成
麥樸思：通脹非暫時 看好中國印度跑贏全球
麥樸思：通脹非暫時 看好中國印度跑贏全球
內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察
內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察
傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展
傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展
友邦內地新業務價值 券商看好首季增三成
友邦內地新業務價值 券商看好首季增三成
疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量
疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量
中國信通院：上月內地手機出貨量跌34%
中國信通院：上月內地手機出貨量跌34%
舜宇上月出貨量升 手機鏡頭達1.24億件
舜宇上月出貨量升 手機鏡頭達1.24億件
國泰美元債獲超購4.875厘定價
國泰美元債獲超購4.875厘定價
高鑫CEO：社區團購不打價格戰
高鑫CEO：社區團購不打價格戰
日清斥資近2億 大埔廠引智能生產線
日清斥資近2億 大埔廠引智能生產線
永利澳門首季虧損擴至1.61億美元
永利澳門首季虧損擴至1.61億美元
H&H首季總收入 按年跌6％
H&H首季總收入 按年跌6％
先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口
先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口
華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣
華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣
世華預警全年轉虧 季度表現續改善
世華預警全年轉虧 季度表現續改善
跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血
跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血
七成網民撐Tesla 接受狗狗幣支付
七成網民撐Tesla 接受狗狗幣支付
亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模
亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模
張兆聰：大巿跌過龍 短線應反彈
張兆聰：大巿跌過龍 短線應反彈
植耀輝：新能源車帶動需求 留意信義福耀
植耀輝：新能源車帶動需求 留意信義福耀
技術取勝：金蝶宜重上50天線
技術取勝：金蝶宜重上50天線
李澤鉅「不見」是為了除罩相見
李澤鉅「不見」是為了除罩相見
劉思明：新經濟股現承接 飛鶴可收集
劉思明：新經濟股現承接 飛鶴可收集
周顯：救巿有延後效應
周顯：救巿有延後效應
湯文亮：匯豐招兵 代理行買馬
湯文亮：匯豐招兵 代理行買馬
逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙
逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙
信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念
信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念
嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎
嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎
黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園
黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園
上月三大辣稅成交 額量均挫逾一成
上月三大辣稅成交 額量均挫逾一成
豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層
豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層