憂通脹升溫 中港股乏力 黃國英：減持部分新經濟股

黃國英表示，目前環球市場都憂慮通脹升溫，因此看到有不少資金流入受惠通脹的板塊包括資源及金融股等，同時又沽出科技股。在香港，恒生指數主要權重股有不少是科技股如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）。尤其是本周初，美團（3690）創辦人王興於社交媒體上貼出嘲諷秦始皇的唐詩《焚書坑》，市場憂慮該文影射近日的監管環境，更導致周一及周二，公司市值蒸發共3888.6億元，昨日公司股價再跌5.25%，報249元。

追入煤炭石油金股如同賭博

在此情况下，市場有不少投資者將資金轉移至受惠通脹的板塊，或美國一些較穩健的科技股如微軟（MSFT）、蘋果（AAPL）等；再加上中國人民銀行「收水」，於上月中展開逆回購等，都令港股缺乏上升動力，明顯跑輸其他市場。

近日市場有不少資訊類股份急升，如紫金礦業（2899）月內由9.5元水平，上升至近日13.3元高位、江西銅（0358）月內由15.4元低位上升至22.8元高位。那麼現時投資者應否追入呢？黃國英指出，追逐市場氣氛炒作有如賭博，如投資者不太憂慮現時市况，建議耐心等候或減持一些科技股、受內地政策或通脹升溫影響的股票，但不要全數沽出，以防市場突然有正面消息令上述股份回升。

審視持倉比例 不宜側重單一板塊

「煤炭、石油及金股最大問題是有執行風險，例如我們會傾向買入銅期貨（Copper Future），亦不會買入江西銅，對一些投資者來說，這些資源股是沒有選擇中的選擇，但要承受更大的跌價風險。」他直指，如投資者熱愛賭博才會跟風追入。對於科技股何時能有上升動力，他指過去十多年市場對通脹升溫沒有過大憂慮，現時無人能預測投資市場會有多大轉變，或能否消除憂慮，因此投資者最好暫時停止買賣，待看到明顯上升動力再買賣股票。

「是次風險的最大問題是，昔日長時間沒有人會憂慮通脹上升，但今次市場都認為通脹必定來臨，因此需要更長時間消化。」由於未來前景難以預測，因此他建議投資者要審視個人持倉佔比，不應側重於單一板塊。

他透露，日前公司已減持部分中港股及新經濟股，在市場氣氛欠佳的情况下，相信短期難有上升動力，並且將約5%至10%持股轉至資源類等板塊。相對香港，美股的科技企業未見有大幅調整，整體走勢仍在可預測範圍，加上不少美股如摩根大通（JPM）等走勢不俗，故此，他亦將美股持股比例提高，除此之外，亦有投資於日本及歐洲。

近日有聲音認為投資者可在現水平買入房託（REITs），一方面估值已回落至低水平，另一方面可有穩定收息。惟黃國英認為，房託僅屬短期炒作，長遠而言，本港零售商舖及辦公室租賃仍會受疫情影響。他以領展（0823）為例，指出公司難出現如2011年至2016年間股價持續上升的表現，並預測領展僅可能在未來5年內出現一次爆升機會。

看法過淡或太樂觀也不宜

總括而言，他建議投資者應審視個人可承受之風險，因通脹問題會否對股市造成長遠影響仍屬未知之數，可能事件發酵一後時間後，國家政策改變或令市場情緒再度樂觀，一旦負面消息消化，往往受影響的股票會大幅回升。因此，即使目前過於消極的市場情緒下，但投資者看法不宜過淡或過於樂觀。他特別提到，「目前市况不可能贏大錢，表現太差已經很好。若投資者持倉過於單一，應盡量分散投資。」

黃清瑤 明報記者

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