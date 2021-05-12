豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層

富臨老闆6200萬入市工廈

另富臨集團（1443）主席楊維及相關人士，上月亦購入荃灣工廈物業；土地註冊處資料顯示，德士古道山德士中心12樓全層，面積15,433方呎，早前連兩個車位以6200萬元售出，呎價4017元，買家以蔚城有限公司作登記，董事為楊維。

事實上，富臨集團或相關人士，持有該廈多層物業，包括去年初斥逾3億元購入5層、共7.71萬方呎樓面，呎價約3890元；另早於2011年，亦以1.5億元連環購入同廈5層。

宏安減價一成沽土瓜灣舖

商舖方面，市場消息指，宏安地產（1243）土瓜灣馬頭角道47至55號地下D舖，面積2525方呎，近日減價800萬元或10%、以7200萬元成交，呎價約2.8萬元。商舖現由食品店以每月18萬元租用，即買家可享租金回報約3厘；宏安地產2019年以6230萬元向東亞銀行（0023）購入，現帳面賺970萬元或16%。

資深投資者蔡志忠持有的沙田石門安群街OK Mall 1樓153號舖，面積6169方呎，新近以8000萬元易手，呎價約1.3萬元，買家為權富有限公司，董事包括建滔集團（0148）主席張國榮及其兒子張家成；物業現由連鎖快餐店大家樂以月租20萬元租用，即買家可享租金回報3厘；蔡氏2015年以4.95億元購入上述京瑞廣場2期1樓全層約6萬方呎樓面。