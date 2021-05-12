黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園

付樓價4.25%印花稅 屬首置身分入市

可留意的是，楊氏今次入市只須付樓價4.25%印花稅，意味是次以「首置」身分入市；原業主早於1995年以1420萬元購入單位，帳面獲利8960萬元或6.3倍。

此外，藝人張寶兒的父母、即經營內衣生意發跡的富商張煌煌及招惠鳳，以公司名義持有跑馬地指標豪宅禮頓山9座高層A室，屬實用面積1087方呎3房間隔，上月底以4800萬元售出、實呎44,158元。據悉，張寶兒父母於2002年以1100萬元購入，帳面賺3700萬元或3.3倍。

嘉湖複式1430萬沽 屋苑新高

大型屋苑成交方面，天水圍嘉湖山莊新錄一宗頂層複式戶成交，並創出屋苑新高價。土地註冊處資料顯示，嘉湖山莊景湖居5座頂層連天台A室複式戶，實用面積1462方呎連約714方呎天台，以1430萬元易手、折合實呎9781元。區內代理指，該物業為疑似事故單位；原業主2009年以546.4萬元購入，帳面賺883.6萬元或約1.6倍。

世宙兩房730萬元沽 屋苑同類新高

元朗世宙有兩房戶亦錄破頂價成交，成交價創屋苑同類新高。中原副區域營業經理王勤學表示，世宙2座高層J室，實用面積425方呎，業主叫價728萬元，後反價兩萬元，以730萬元成交，實呎17,176元；原業主2016年9月以572萬元購入，帳面賺158萬元或約28%。

啟德1號兩房4年升值25%

啟德新盤銷情不俗，帶動同區二手成交。美聯首席高級營業經理黃家樂指，新錄啟德1號3座低層K室易手，實用面積561方呎、採兩房連儲物室間隔，原業主開價1250萬元，議價後減112萬元或約9%，新近以1138萬元成交，實呎20,285元；原業主2017年1月以908.6萬元一手購入，帳面賺229.4萬元或約25%。