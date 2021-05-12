嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎

英皇葵涌獲批建新式工廈

另莊士機構（0367）歷時約10年收購的中環結志街16至20號，亦獲准建1幢26層高商住物業（1層地庫之上），總樓面約3.49萬方呎。鄰近新世界(0017)北角皇都戲院重建項目的炮台山熙和街1至17號天宮台舊樓，也獲批建1幢29層高商住物業，涉逾8萬方呎樓面。

另屋宇署亦批出數個工廈及商廈發展，英皇（0163）持有的葵涌國瑞路45至51號，獲准建1幢20層高新式工廈（在1層地庫之上），涉14.5萬方呎樓面。另中銀香港（2388）持有的銅鑼灣軒尼詩道472號重建項目，獲准重建1幢24層高商廈，總樓面約4.2萬方呎；另羅氏地產持有荔枝角道822號項目，獲准建1幢27層高商廈（4層地庫之上），涉20.43萬方呎。屋宇署表示，今年3月批出22個建築圖則，包括12個住宅及商業發展、3個商業發展、2個工廈發展、以及5項社區服務發展。

恒隆淘大工業村重建批動工紙

恒隆地產（0101）九龍灣淘大工業村重建項目，今年3月獲批動工紙，提供294伙。據恒隆年報資料顯示，項目擬今年下半年起預售，項目總樓面約17.47萬方呎，預計2023年落成。