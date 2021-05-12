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信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念

【明報專訊】近日主力發售旺角ONE SOHO的信置（0083），同系與市建局等合作發展的凱滙，為觀塘市中心最大型重建計劃，項目提供1999個單位，現已獲滿意紙，5月起進入收樓程序；信置副主席黃永光表示，凱滙為市建局近年最大規模的重建項目，整體設計融滙了綠化及環保概念，亦引進不同新科技，如引進5G網絡、及在全天候智能巴士站及公共交通總匯設有AI智能裝備，方便乘客在舒適環境等待巴士，引進社區共融概念。

會所打造成觀塘「城市綠洲」

黃永光續稱，集團近年亦推出青年躍動計劃，為有志從事物業管理行業的年輕人，提供各種行業資訊。

同時，信置昨日開放凱滙住客會所GRAND GARDEN，予傳媒參觀；信置營業部集團聯席董事田兆源表示，住客會所設計以五星級酒店為靈感，並加入大量綠化元素，希望打造成觀塘市中心的「城市綠洲」。GRAND GARDEN室內、外範圍，連綠化空間和園景區，共提供約10萬方呎，分佈於項目的3樓及5樓，當中的宴會廳 ，設計師特別以趟門分隔區域，令其空間運用上更靈活。如果將趟門拉上，便可以供兩個不同團體使用宴會廳。

泳池洋溢東南亞度假酒店氛圍

另會所加入大量綠化設施，泳池外設有種植不同品種的蘭花，洋溢東南亞高級度假酒店的氛圍。發展商在會所四周種植多種香港不常見的樹木，例如槭樹、黃檀等吸引鳥類到花園；當中更專門種植了15種以上吸引蝴蝶的植物。項目每實呎管理費為3.98元。

可留意的是，未來的觀塘第4、第5期重建發展，將提供近約100萬方呎商場、商業、酒店、政府及公共機構用地。

相關字詞﹕黃永光 信置 凱滙

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