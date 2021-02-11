逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙

明報記者 林尚民、李舒盈

晉環熱賣過後，鴨脷洲逸南昨日公布樓書，項目提供138伙，包括90個開放式、44個1房戶、4個特色戶；其中開放式戶實用最細183方呎，1房標準戶實用242至264方呎，而極高層連平台或天台特色戶，實用300至334方呎，項目預計明年10月落成，樓花期約17個月。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南示範單位設於中環國際金融中心一期，為一個無改動示範單位，短期內對外開放，料本月內推售。

事實上，恒地早前推售的THE HENLEY I銷情理想，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目迄今共售139伙，套現逾17億元，集團短期將加推單位，並預告部分高層向海單位會提價，估計下周次輪銷售。

利‧晴灣23六日收1800票超額14倍

至於本月矚目新盤晉環，亦公布新銷售安排，推出168伙於周六（15日）第三輪銷售，其中4號價單全數160伙當日以抽籤形式發售（整批折實均呎33,980元），另8伙周六起招標，包括4伙屬首推的複式戶，實用全為1292方呎。

另有利（0406）與市建局合作的大角嘴杉樹街利‧晴灣23，上周四至昨晚6日累收近1800票，以已推出117伙計，超額認購14倍。

餘貨盤亦有推售計劃，信置（0083）和市建局等合作的觀塘凱滙，周五開展新一輪銷售，包括115伙以價單形式發售、50伙招標，實用452至880方呎，價單折實價978.94萬至2198.1萬元。

瓏珀山標準戶3085萬新高

一手交投方面，新地（0016）沙田多石街瓏珀山，再以招標形式售出5伙，成交價2230萬至3217萬元，當中Crown Tower 25樓A室，實用1,502方呎，成交價3084.8萬元、實呎20,538元，成交價再創項目標準分層戶新高。

恒地元朗唐人新村尚悅‧天城最新售出11號屋，成交價2487.8萬元；該洋房實用1777方呎另連天台和花園等，實呎1.4萬元，買家成交期730日；項目年初迄今累售11幢洋房、套現逾2.75億元。