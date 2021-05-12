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2021年5月12日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
恒指夜期失守二萬八 美團十連跌 美科技股震散亞太區 科指下試7500點
須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成
麥樸思：通脹非暫時 看好中國印度跑贏全球
內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察
傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展
友邦內地新業務價值 券商看好首季增三成
疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量
中國信通院：上月內地手機出貨量跌34%
舜宇上月出貨量升 手機鏡頭達1.24億件
國泰美元債獲超購4.875厘定價
高鑫CEO：社區團購不打價格戰
日清斥資近2億 大埔廠引智能生產線
永利澳門首季虧損擴至1.61億美元
H&H首季總收入 按年跌6％
先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口
華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣
世華預警全年轉虧 季度表現續改善
跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血
七成網民撐Tesla 接受狗狗幣支付
亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模
張兆聰：大巿跌過龍 短線應反彈
植耀輝：新能源車帶動需求 留意信義福耀
技術取勝：金蝶宜重上50天線
李澤鉅「不見」是為了除罩相見
劉思明：新經濟股現承接 飛鶴可收集
周顯：救巿有延後效應
湯文亮：匯豐招兵 代理行買馬
逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙
信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念
嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎
黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園
上月三大辣稅成交 額量均挫逾一成
豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層
憂通脹升溫 中港股乏力 黃國英：減持部分新經濟股
周顯：救巿有延後效應
【明報專訊】有人問我，對於美國股市的看法。我說：「我是搞理論的，只看宏觀，不會每天追新聞，這太花時間了，宏觀理論只能看大勢，看不出幾天的短期波幅。」
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投資二三事
周顯
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