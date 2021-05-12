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亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模

【明報專訊】市場關注通脹會否令聯儲局提早收緊貨幣政策之際，坐擁逾700億美元現金及可流通證券的亞馬遜趁當前利息仍然較低，周一發行總值185億美元（約1443億港元）的企業債，是亞馬遜歷來最大規模的發債。這也是美國今年以來，第二大規模的企業債發行，僅次於美國主要電信商Verizon在3月發行的250億美元債務。亞馬遜的融資所得，將用於債務再融資及回購股票。根據Refinitiv的數據，亞馬遜發行的兩年期債券孳息率，僅比同年期的美國國債高出0.1厘，其借貸成本之低，是美國企業債之最，幾乎媲美美國政府。

疫情之下，亞馬遜收入大增，連續兩季的收入超過1000億美元，而上季利潤更按年增長兩倍以上，達到破紀錄的81億美元。截至3月底，亞馬遜持有的現金、現金等價物及可流通證券總值730億美元，接近歷史最高水平。雖然現金充裕，亞馬遜仍決定大舉借債，債券年期由兩年至40年不等。

兩年期債息高美國債息僅0.1厘

亞馬遜最新發行的20年期債券，與同年期的美國國債息差，僅為0.7厘，打破Alphabet去年發行同年期債券所創的最低息差紀錄。亞馬遜今次所發行的3年期債券，與同年期的美國國債息差亦只有0.2厘，平了蘋果於2013年首次發行3年期債券所創的息差紀錄。亞馬遜今次發債，僅10年期債券與同年期的美國國債息差，略高於寶潔去年所支付的0.47厘。

景順北美投資級業務主管Matt Brill向彭博TV稱，若企業能以相當便宜的成本借錢，就能獲得相應的槓桿，帶來很多利潤。《金融時報》引述知情人士稱，認購亞馬遜債券的訂單接近500億美元，反映投資者對美國企業債需求旺盛。不過在通脹預期升溫之際，美國10年期國債孳息率昨晚回升至1.63厘左右。

（綜合報道）

[國際金融]

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