亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模

疫情之下，亞馬遜收入大增，連續兩季的收入超過1000億美元，而上季利潤更按年增長兩倍以上，達到破紀錄的81億美元。截至3月底，亞馬遜持有的現金、現金等價物及可流通證券總值730億美元，接近歷史最高水平。雖然現金充裕，亞馬遜仍決定大舉借債，債券年期由兩年至40年不等。

兩年期債息高美國債息僅0.1厘

亞馬遜最新發行的20年期債券，與同年期的美國國債息差，僅為0.7厘，打破Alphabet去年發行同年期債券所創的最低息差紀錄。亞馬遜今次所發行的3年期債券，與同年期的美國國債息差亦只有0.2厘，平了蘋果於2013年首次發行3年期債券所創的息差紀錄。亞馬遜今次發債，僅10年期債券與同年期的美國國債息差，略高於寶潔去年所支付的0.47厘。

景順北美投資級業務主管Matt Brill向彭博TV稱，若企業能以相當便宜的成本借錢，就能獲得相應的槓桿，帶來很多利潤。《金融時報》引述知情人士稱，認購亞馬遜債券的訂單接近500億美元，反映投資者對美國企業債需求旺盛。不過在通脹預期升溫之際，美國10年期國債孳息率昨晚回升至1.63厘左右。

（綜合報道）

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