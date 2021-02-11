跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血

大量工人未重投職場 憂礙復蘇

被封為「科技股女股神」的Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest）的旗艦基金ARK Innovation ETF（ARKK），近期血流成河，早段再跌約2%。截至周一收市，ARKK已較2月中的高位回落近35%，跌穿200天移動平均線，跌至6個月低位。今年迄今為止，下跌超過16%。該ETF最重倉的特斯拉（Tesla），股價繼周一跌6.4%後，昨早段曾再挫5%。路透社稱，特斯拉擬暫停擴張上海廠房的計劃（相關新聞刊B1版）。

很多投資者將Cathie Wood的投資組合表現，視為科技股的晴雨表。儘管Cathie Wood曾多次強調，科技股下滑是買入的時機，但她自2月底以來卻頻頻減持蘋果的股票。數據顯示，方舟投資在周一再出售8.756萬股蘋果，總值8650萬港元，出售股數相當於方舟投資的三分之一蘋果持倉。蘋果股價繼周一跌2.6%，昨早段再跌2%。

方舟旗下近日頻減持蘋果

方舟投資旗下的基金，周一也減持移卡（9923）、百度、貝殼找房、虎牙直播、武田藥品、羅氏（Roche）、維珍銀河及任天堂等，並增持大數據分析公司Palantir、體育博彩公司DraftKings、「加密貨幣交易所第一股」Coinbase等。Coinbase截至周一，在ARKK的權重達3.3%，是其十大持倉之一。該股昨早段跌2.7%，但自4月14日直接上市以來，股價累計升約一成。

過去一周，Cathie Wood也多次買入Twitter。該股近期在3個半月低位徘徊。對於近期科技股回落，她認為長遠可望為其投資組合帶來更佳回報。她預期其投資策略，可望為其投資組合帶來25%至30%的複合年收益率。

回顧去年，ARKK的回報率高達153%。不過本月已有超過11億美元的資金流出ARKK。根據FactSet的數據，方舟投資旗下的5隻核心ETF，本月已有近20億美元的資金流出。市場人士指出，ARKK和其他增長型ETF的問題在於，2月中以來的短期反彈已大幅消退，只反彈幾天不足以恢復投資者信心。

5年通脹預期急升 觀望今晚數據

美國債市對未來5年的通脹預期，在周一升至2006年以來最高水平。反映通脹保值債券與美國國債息差的5年盈虧平衡通脹率（5 Year TIPS/Treasury Breakeven Rate），高見2.7327厘，而市場人士對通脹升溫是否足以促使聯儲局收緊貨幣政策議論紛紛。疫情期間累積大量升幅的科技股，其估值往往反映非常遙遠的盈利前景，因此在通脹預期向上之際成為拋售對象。周三的美國國債拍賣表現，以及同日公布的美國4月通脹率，將左右科技股的表現。分析師預期，美國4月通脹將按年增長3.6%，這部分由於去年疫情期間基數較低。

（綜合報道）

[國際金融]