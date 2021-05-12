經濟

華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣

【明報專訊】兩大藍籌內房公布4月銷售數據，當中華潤置地（1109）公布，今年4月份的合約銷售額332億元（人民幣‧下同），按年升75.7%，權益合約銷售額為247.7億元，按年升105.9%。2021年首4個月累計合約銷售額為1010億元，按年升74.7%。

今年4月份潤地的投資物業實現租金收入約14.5億元，按年增長61.8%。2021年首4個月累計投資物業實現租金收入約55.5億元，按年增長87.9%。集團於4月分別在西安、佛山、長春、廣州及瀋陽收購了6幅地皮，總樓面面積約132.64平方米，並就該等土地收購應付的權益對價約為158億元。

龍湖首4月銷售額升近四成

至於龍湖（0960）今年4月的合約銷售額為221.1億元，較2020年4月份的220.5億元按年升0.3%；首4個月累計合約銷售額為823.3億元，較2020年首4個月的602.1億元按年升36.7%。

小型內房佳源國際（2768）今年首4個月的合約銷售額為95.58億元，按年升105%，今年4月份的合約銷售額為17.26億元，升10%。

潤地昨跌1.33%，收報37.1港元；龍湖跌2.47%，收報47.4港元；佳源跌0.27%，收報3.75港元。

相關字詞﹕佳源 華潤置地(1109) 龍湖 內房股 藍籌

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