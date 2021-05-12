經濟

先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口

【明報專訊】中資民企偉祿集團（1196）去年宣告收購本地老牌百貨公司先施（0244），程序至尾聲卻接連爆發爭拗。偉祿日前入稟高院，要求先施前控股股東馬景煊等人履行之前承諾，將接受收購及售股所得淨額逾2.6億元轉贈予先施。馬景煊等人於去年10月曾與偉祿訂立贈款協議，但至今年2月卻突然改口，當時仍由馬景煊等人掌控董事會的先施，同月更向金融機構借入1.5億元貸款，間接令賣盤觸發貸款違約。

明報記者 陳偉燊

受到收購先施隨時觸礁影響，偉祿昨日股價急跌7.3%，低見11.48元；先施股價亦跌4.59%，跌至0.415元。

偉祿於去年5月中旬斥資5億元全面收購先施，交易在進行9個月後突然生變，先施原大股東、以馬景煊為首的私人公司Win Dynamic，原定須按協議將售股所得逾2.6億元，轉贈當時已陷入虧損的先施支持營運，惟Win Dynamic於今年2月初，卻突然指贈款協議是「受不當影響及威迫」，以及沒有獨立法律代表或適當意見下簽立，宣告無效。

事件幾經拖延，雖然在上周五（7日）Win Dynamic已經接納偉祿收購，但事隔3日偉祿隨即採取行動，入稟高院，要求高院頒令Win Dynamic要履行法律義務，按去年10月14日及29日期間所定協議，將售股所得款項逾2.6億元轉贈先施。

融資1.5億 涉股權變動恐違約

除贈款協議爭拗外，偉祿收購先施的另一不確定因素，是先施在今年2月18日、當時馬景煊仍任公司主席時與一家金融機構訂立1.5億元貸款融資協議，當中涉及控股權變動條款，至4月份偉祿取得控股權，金融機構拒絕就控制權變動授出豁免，或觸發先施面對貸款違約，令偉祿收購先施要約，因未能符合部分先決條件而未能完成。雖然偉祿曾提議先提供1.52億元融資予先施，擬贖回欠負有關金融機構貸款的本息及所有權利，惟金融機構卻拒收先施支票，至今雙方仍在交涉。

相關字詞﹕馬景煊 先施 偉祿集團

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