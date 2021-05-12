H&H首季總收入 按年跌6％

集團又提到，中國嬰幼兒營養及護理用品業務在高基數持續影響下，預計表現疲弱將延續至第二季度，並於隨後數季在基數正常化之後重回正軌。

在今年首季，H&H來自中國的整體收入按年跌5.1%，當中中國嬰幼兒營養及護理用品業務銷售下降3.8%，主要由於2020年首季的高基數導致益生菌銷售按年下降36.6%，但因嬰幼兒配方奶粉銷售按年升8.4%所抵銷。去年的高基數效應亦導致中國成人營養及護理用品分部應佔銷售跌10.8%。

澳新市場首季整體收入按年跌15.6%，當中成人營養及護理用品銷售按年跌18.8%，主要由於2020年3月下旬實施封城之前Swisse產品獲囤貨導致高基數效應。

集團表示，在新財年預期收入將按年逐步重拾升勢。未來將繼續以加快收入增長為目標，提高2021財年全年利潤率，而中國仍是最大的增長來源，並預計澳新市場的銷售將於全年基礎之上逐步復蘇。