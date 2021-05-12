H&H首季總收入 按年跌6％

【明報專訊】奶粉股H&H（1112）公布截至3月底首季的總收入按年跌5.9%至23.376億元（人民幣‧下同），主要由於新冠疫情爆發後2020年首季基數較高，當時中國嬰幼兒營養及護理用品及成人營養及護理用品分部免疫相關產品的需求高於正常水平，以及於澳洲及新西蘭（下稱澳新市場）獲囤貨所致。
集團又提到，中國嬰幼兒營養及護理用品業務在高基數持續影響下，預計表現疲弱將延續至第二季度，並於隨後數季在基數正常化之後重回正軌。
在今年首季，H&H來自中國的整體收入按年跌5.1%，當中中國嬰幼兒營養及護理用品業務銷售下降3.8%，主要由於2020年首季的高基數導致益生菌銷售按年下降36.6%，但因嬰幼兒配方奶粉銷售按年升8.4%所抵銷。去年的高基數效應亦導致中國成人營養及護理用品分部應佔銷售跌10.8%。
澳新市場首季整體收入按年跌15.6%，當中成人營養及護理用品銷售按年跌18.8%，主要由於2020年3月下旬實施封城之前Swisse產品獲囤貨導致高基數效應。
集團表示，在新財年預期收入將按年逐步重拾升勢。未來將繼續以加快收入增長為目標，提高2021財年全年利潤率，而中國仍是最大的增長來源，並預計澳新市場的銷售將於全年基礎之上逐步復蘇。